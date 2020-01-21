Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев

Американская компания создала систему распознавания лиц, которую уже массово используют сотрудники правоохранительных органов США и тестирует, в частности, Федеральное бюро расследований (ФБР), пишет The New York Times (NYT).

Система распознавания лиц, разработанная стартапом Clearview AI, использует более 3 млрд фотографий, загруженных пользователями Facebook, YouTube, Venmo и миллионов других сайтов. На данный момент доступ к программе есть у более чем 600 полицейских департаментов США, начавших работать с сервисом в прошлом году.

Система умеет сопоставлять загруженное в программу изображение со снимками этого же человека, которые находятся в открытом доступе. Она также указывает, на каком ресурсе были размещены фотографии. В статье говорится, что разработка небольшой компании выходит «далеко за рамки всего, что когда-либо создавалось американским правительством или гигантами Кремниевой долины». Компьютерный код, который лежит в основе системы, позволяет использовать его вместе с очками дополненной реальности. Это значит, что любой человек, имеющий такие технологии, может идентифицировать каждого, кто перед ним находится.

«Инструмент мог бы распознать активистов митинга или привлекательного незнакомца в метро, раскрывая не только имена людей, но и места жительства, род занятий и круг общения», - отмечает NYT.

На сайте приложения сказано, что технология представляет собой «новое средство изучения, используемое правоохранительными органами для идентификации преступников и их жертв». «Технология Clearview помогла полицейским выследить сотни крупных преступников, включая педофилов, террористов и тех, кто продаёт людей в сексуальное рабство. Она также используется для оправдания невиновных и выявления жертв преступлений, включая сексуальное насилие над детьми и финансовые махинации», - говорится в описании на сайте компании - разработчика программы.