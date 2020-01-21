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Авианосному флоту США посоветовали подальше держаться от российских берегов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американская пресса с тревогой сообщает, что авианосцы ВМС США в случае приближения к берегам России подадут в засаду российского флота.

По данным издания «The National Interest», ВМФ России устроил засады для американских авианосцев и авианосных ударных групп. Они устроены с использованием российских корветов, несущих ракеты комплексы «Калибр-НК» и береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», которые будут ждать «гостей» с отключенными РЛС. Таким образом, обнаружить их местоположение имеющимися штатными средствами не представляется возможным.

«Идея состоит в том, что батареи, оснащенные ракетами «Оникс» с выключенными радарами, могут незаметно переместиться на новую огневую позицию и начать внезапную ракетную атаку, ориентируясь на данные, полученные от корветов», - сообщает американское военное информационное издание.

По мнению экспертов, такая идея имеет право на жизнь, так как, учитывая дальнобойность российских БРК, она может быть реализована не только у берегов России, но и ее союзников. Кроме того возможна поставка этих вооружений в другие страны, что значительно ограничит возможности американского флота. Так, например, в Сирии российские ракетные береговые комплексы охраняют от нападения с моря авиабазу Хмеймим и ВМБ Тартус.

Американскому флоту действительно есть чего опасаться. Тем не менее, помимо боевых кораблей, могут быть также задействованы высотные беспилотные летательные аппараты, разведывательные самолёты и пр. Всё что необходимо российским БРК – координаты цели.

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3М-54
Club-N
Бастион
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