В Малайзию прибыл головной корабль LMS

ЦАМТО, 20 января. В Малайзию прибыл первый из четырех заказанных в Китае для ВМС страны патрульный корабль прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships), (111) "Керис".

Официальная церемония встречи состоялась 17 января на военно-морской базе "Сепанггар" в Кота-Кинабалу (штат Сабах).

Как сообщал ЦАМТО, 20 марта 2017 года компания Boustead Holdings Berhad (BHB) объявила о получении ее подразделением BN Shipyard (Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd) от Министерства обороны Малайзии письма с принятием предложения (контракта) о поставке ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. BN Shipyard выступала основным подрядчиком проекта и в рамках китайско-малазийского межправительственного соглашения должна была обеспечить поставку кораблей в течение 4 лет с момента вступления контракта в силу совместно с компанией-партнером из Китая (CSOC). Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малаз. ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены по китайскому проекту Wuchang Shipbuilding в Китае в 2019 и 2020 гг., еще два – на верфи BN Shipyard в Лумуте (Малайзия) в 2021 году.

Тем не менее, 15 марта 2019 года BHB объявила о пересмотре условий контракта на поставку кораблей. По решению правительства Малайзии все четыре корабля будут построены в Китае, а стоимость поставки будет снижена до 1,048 млрд. малаз. ринггитов (205 млн. долл.). В настоящее время стороны ведут переговоры о заключении соглашения, в рамках которого BNS будет обеспечивать поддержку, обслуживание и ремонт всех четырех кораблей после поставки.

Резка первой стали для постройки головного корабля серии началась на предприятии в Ухане 31 июля 2018 года. Закладка киля состоялась в октябре 2018 года. Одновременно началась резка стали для постройки второго судна.

Спуск головного корабля, (111) "Керис", на воду состоялся в 15 апреля 2019 года. Второй корабль, (112) "Сунданг", был спущен на воду 12 июля 2019 года. Его поставка запланирована на апрель 2020 года. Как заявил командующий ВМС Малайзии адмирал Мохд Реза Мохд Сани (Mohd Reza Mohd Sany), оставшиеся два корабля прибудут в Сепанггар в мае и августе 2021 года, соответственно. Все четыре корабля будут базироваться в Сепанггаре.

Церемония передачи (111) "Керис" ВМС Малайзии состоялась 31 декабря 2019 года в Цидуне (недалеко от Шанхая). Корабль вошел в состав флота 6 января. 8 января судно покинуло Цидун.

Длина корабля LMS составляет 68,8 м, ширина – около 9 м, осадка – 2,8 м, полное водоизмещение – около 710 т. ГЭУ на базе дизельных двигателей MTU серии 4000 позволяет развивать максимальную скорость 22 узла. Дальность плавания составляет 2000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 15 суток, экипаж – 45 человек (включая 8 офицеров). В качестве основного вооружения корабля используется дистанционно управляемый модуль вооружения башенного типа с 30-мм пушкой CS/AN3. LMS также оборудован двумя креплениями для 12,7-мм пулеметов. Корабль может нести один специализированный контейнерный модуль и две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Сенсоры и основное вооружение интегрированы с системой боевого управления, разработанной и изготовленной НИИ автоматики провинции Цзянсу (Jiangsu Automated Research Institute – JARI). Судно получит и другое оборудование от проверенных поставщиков ВМС Малайзии.

Ранее командование ВМС Малайзии заявляло, что планирует приобрести еще 14 кораблей LMS для замены устаревших патрульных судов. Правительство Малайзии, однако, пока не утвердило выделение средств для постройки.