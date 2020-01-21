Российские ПВО сбили три беспилотника возле авиабазы Хмеймим

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что средства ПВО базы выявили три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся с северо-востока.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб базе нанесен не был.