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Известия.ru

Российские ПВО сбили три беспилотника возле авиабазы Хмеймим

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Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что средства ПВО базы выявили три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся с северо-востока.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб базе нанесен не был.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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