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Интерфакс-АВН

Тактическое учение российских танкистов завершилось в Таджикистане

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201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото
201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Екатеринбург. 20 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Тактическое учение с боевой стрельбой танкистов 201-й российской военной базы завершилось на горном полигоне Ляур в Таджикистане, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"Военнослужащие на технике совершили марш в район предстоящих учений и провели наступательный бой с механизированными подразделениями условного противника, преодолевшими горную местность и занявшими оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что экипажи боевых машин выполнили тактико-огневые упражнения стрельб с применением всего комплекса вооружения танков Т-72 по целям, расположенным в горной местности. При этом для наводчиков-операторов были созданы более сложные условия стрельбы: сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.

Кроме того, танкисты в составе подразделений отработали применение таких тактических приемов, как танковые засады, маневры во фланг и тыл противника, а также ведение рейдовых действий и вопросы взаимодействия с мотострелковыми подразделениями при расположении на месте.

В однодневном учении, которое проходило в понедельник, было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.

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Таджикистан
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Т-72
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