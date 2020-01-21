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В СМИ США вышел материал, который посвящён индийскому авианосному флоту. Вышла статья в издании The National Interest, причём публикация состоялась через несколько дней после испытаний истребителя Tejas на авианосце «Викрамадитья». Напомним, что 11 января индийский истребитель прошёл испытания на приземление на палубу авианосца, а 12 числа впервые осуществил взлёт. Это притом, что основой авиакрыла «Викрамадитьи» являются российские МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Из материала NI:

Индия способна построить свой собственный палубный истребитель. У ВМС Индии пока имеется один авианосец – «Викрамадитья», строится второй, а потому требуется существенное расширение парка палубной авиации. Они рассматривали и вариант с американским F/A-18E.

В издании отмечается, что после успешных испытаний обычного варианта истребителя Tejas на авианосце индийская промышленность в состоянии получить палубный вариант в достаточно сжатые сроки. При этом добавлено, что к 2040 году «у Индии может появиться и собственный истребитель-невидимка нового поколения. Речь идёт о программе Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Нужно отметить, что в самой Индии изначально заявляли, что поставки Advanced Medium Combat Aircraft в ВВС страны «могут начаться не позднее 2032 года».

NI:

Тот факт, что передовые проекты, такие как авианосец, активно обсуждаются, указывает на растущую уверенность и амбиции индейцев. «Тот факт, что это будет полностью спроектировано и разработано в Индии, станет огромным стимулом для наших амбиций стать космической державой», - сказал один из авиаконструкторов.