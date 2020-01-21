Появилось видео стрельб САУ 2С1 «Гвоздика» на Камчатке

Артиллерия морской пехоты Тихоокеанского флота приступила к выполнению задач на Камчатке, в том числе военнослужащие отработают практические стрельбы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, военнослужащие продемонстрируют в деле возможности самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Расчеты уже провели артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитируют вражескую технику и огневые точки, передает РЕН ТВ.

В военном ведомстве отметили, что артиллеристам предстоит пройти полный комплекс практических занятий, который включат в себя огневую, тактико-специальную и физическую подготовку.

Всего к выполнению задач привлекли около 40 единиц техники и более 150 военнослужащих.

В ноябре прошлого года Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».