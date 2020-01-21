Войти
Известия.ru

Появилось видео стрельб САУ 2С1 «Гвоздика» на Камчатке

499
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Артиллерия морской пехоты Тихоокеанского флота приступила к выполнению задач на Камчатке, в том числе военнослужащие отработают практические стрельбы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, военнослужащие продемонстрируют в деле возможности самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Расчеты уже провели артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитируют вражескую технику и огневые точки, передает РЕН ТВ.


В военном ведомстве отметили, что артиллеристам предстоит пройти полный комплекс практических занятий, который включат в себя огневую, тактико-специальную и физическую подготовку.

Всего к выполнению задач привлекли около 40 единиц техники и более 150 военнослужащих.

В ноябре прошлого года Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Гвоздика
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
21.01.2019
Бог войны по-прежнему в фаворе
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
19.04.2018
Более 2,5 тыс. человек принимают участие в учениях на Сахалине
23.11.2015
"Бог войны" не потерял своей важной роли и в век высокоточного оружия
03.09.2010
В ходе визита Дмитрия Медведева в Азербайджан будут обсуждены вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 12:38
  • 41
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 21.01 11:43
  • 3
Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены
  • 21.01 11:33
  • 29
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 10:17
  • 71
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 21.01 08:50
  • 33
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 21.01 08:44
  • 95
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 07:57
  • 3
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 07:38
  • 11
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 21.01 03:35
  • 13
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 21.01 03:00
  • 2
Пушки по расчету: актуальность военных разработок проверят математикой
  • 21.01 02:42
  • 30
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 21.01 00:01
  • 1
ВМС Финляндии получили первый модернизированный ракетный катер класса «Хамина»
  • 20.01 23:48
  • 1
Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники
  • 20.01 23:39
  • 1
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 20.01 23:36
  • 1
Дешево и эффективно: Т-90М сыграет важную роль в обновлении танковых войск