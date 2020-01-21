«Сармат»: новая опора стратегических сил России (Чжунго цзюньван, Китай)

24 декабря 2019 года на сайте Кремля было опубликовано заявление, в котором Владимир Путин отметил, что страна впервые в истории занимает первое место в мире по развитию передового вооружения. Помимо принятия нового вооружения, развиваются и остальные боевые системы, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

24 декабря 2019 года на сайте Кремля было опубликовано заявление, в котором президент России Владимир Путин отметил, что страна впервые в истории занимает первое место в мире по развитию передового вооружения. Помимо принятия нового вооружения, планомерно развиваются и остальные боевые системы, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявлял, что в ужурской ракетной дивизии начались работы по замене старого вооружения на новые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

Так какое же место в структуре размещения стратегических сил России занимают ракеты "Сармат", технические характеристики которых были показаны во время международного военно-технического форума "Армия-2019"? Что позволило им занять и удерживать эту позицию? Сегодня нам удастся познакомиться с этой межконтинентальной баллистической ракетой поближе.

"Меч точили" 10 лет, но в последнее время процесс ускорился

При упоминании ракеты "Сармат" многие вспомнят о пробном пуске, произведенном на космодроме Плесецк в 2018 году. Из хвостовой части ракеты вырвалось бушующее пламя, заснеженное поле тут же наполнилось густым белым туманом, зрелище получилось поистине величественным.

Но больше, чем первый пуск, людей потрясли опубликованные впервые характеристики и описание процесса проектно-конструкторских работ над ракетой. По своей мощи "Сармат" не только не уступает, но и превосходит своих предшественников - тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты типа Р-36М. Публичные испытания ракеты подразумевают, что уже совсем скоро она начнет официально поступать в войска.

Несмотря на то, что открытые испытания ракеты состоялись только в 2018 году, проектно-конструкторские работы начались намного раньше. Работы над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой нового поколения, на которую страна возлагает большие надежды, начались в ракетном центре имени Макеева 10 лет назад. Первые упоминания о разработках ракет данного типа относятся к 2014 году, после чего состоялся ряд проверок. В настоящее время во всю идет подготовка этой межконтинентальной баллистической ракеты к летным испытаниям.

По мнению экспертов, "заточка меча", длившаяся более 10 лет, говорит, с одной стороны, о трудности модернизации и совершенствования, а с другой, о больших надеждах, возлагаемых российской стороной на функционал ракет данного типа.

Возможно, обстоятельства складываются следующим образом. Сроки окончательного испытания ракеты, установленные Государственной программой вооружения на 2011-2020 годы, уже давно прошли. Это в каком-то роде говорит о сложности работ по разработке и созданию данной ракеты. Однако после того, как сроки "введения в эксплуатацию" были перенесены на 2021 год, затянувшийся процесс разработки ускорился. В конце 2018 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявлял в интервью, что, возможно, "Сармат" поступит в войска раньше намеченного 2021 года, а именно уде в 2020 году.

Почему же "Сармат" появился именно сейчас и как объяснить произошедшие перемены? Ответ на этот вопрос найти не сложно: все это результат изменений, случившихся внутри страны и за ее пределами.

На протяжении долгого времени под давлением НАТО во главе с США уменьшались стратегические возможности России. Благодаря своим габаритам и мощным характеристикам, выдающиеся ракеты современности, тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты класса Р-36М, представляются стратегическому противнику "величайшим потрясением". Они были средством устрашения достаточно долгое время. В НАТО их называют "Сатана", что говорит о "страхе и уважении", внушаемых данными ракетами.

Однако из-за того, что срок эксплуатации ракет Р-36М в скором времени подойдет к концу, а силы ПВО и ПРО стратегического противника продолжают укрепляться, российская сторона приняла решение разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную "обойти все существующие и перспективные системы противоракетной обороны".

Раньше ракеты типа Р-36М разрабатывались и создавались на Украине. Когда российско-украинские отношения были в нормальном состоянии, стороны сотрудничали в области обслуживания и продления сроков эксплуатации данных ракет. Перемены в отношениях между двумя странами предали России решимости заняться исследованиями и разработкой ракет "Сармат". Вслед за проведением реформы, направленной на создание "нового облика" российской армии, военно-промышленный комплекс страны непрерывно идет вперед в технологическом плане, позволяя сделать возможным ускорение процесса разработки ракет "Сармат".

После того, как ДРСМД утратил свою силу, в один миг рухнула система контроля над оружием, существовавшая 30 лет. Это заставило Россию понять необходимость ускорить процесс принятия на вооружение межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования нового типа.

Изменения в ходе проектно-конструкторских работ и появление ракеты "Сармат" именно сейчас объясняется совокупным влиянием многих факторов.

Грозный вид, не подкрепленный проявлением гнева, поддерживается благодаря "собственным талантам"

Из стратегических ядерных сил (СЯС) воздушного, водного и наземного базирования, последние в количественном соотношении занимают большую половину и представляют собой опору и основу всех СЯС в целом.

Разработка и принятие на вооружение ракет "Сармат" сможет решить проблему устаревания и ослабления характеристик военной техники, состоящей на вооружении стратегических ядерных сил. Благодаря "собственным талантам" эти ракеты станут новой опорой стратегических сил России.

Согласно информации, опубликованной российской стороной, помимо статуса "самой крупной ракеты в мире", "Сармат" также обладает необычайными характеристиками. Сообщается, что стартовый вес ракеты превышает 200 тонн, полезная нагрузка составляет 10 тонн, дальнобойность - 18 тысяч километров. Длина ракеты - 35,5 метров, диаметр - 3 метра, она может переносить на борту 178 тонн горючего, а боевая часть представляет собой ядерные боеголовки индивидуального наведения.

"Сармат" может похвастаться своей дальнобойностью. Международное сообщество уверено, что межконтинентальной может называться баллистическая ракета, радиус действия которой превышает 8 тысяч километров, в то время, как максимальная дальнобойность "Сармата" доходит до 18 тысяч километров. Получается, что при запуске с территории России, данная ракета может успешно поразить цель в любой точке мира. Запуск с территории России означает дополнительную защиту страны с момента запуска до фазы ускорения. Сообщается, что конструкция "два в одном" предусматривает изменение дальнобойность ракеты в зависимости от конкретной ситуации со стратегическим противником.

"Сармат" обладает огромной мощью. Сообщается, что максимальный вес переносимого ядерного заряда может достигать 10 тонн, всего ракета способна нести 10 тяжелых ядерных боеголовок индивидуального наведения. При замене на средние ядерные боеголовки индивидуального наведения, количество увеличивается до 15 штук. По мнению экспертов, одна ракета "Сармат" способна уничтожить целый город, маленькую, или средних размеров страну.

"Сармат" хорошо умеет преодолевать системы ПВО. Еще на стадии разработки ракеты упор делался на способность преодолевать все имеющиеся противоракетные комплексы. Поэтому при ее создании использовались технологии индивидуального наведения и многозадачности боеголовок, благодаря чему ракета может нанести прицельный удар по опознанным целям с разных направлений. Для повышения коэффициента результативности ракета оборудована более 40 ложными целями, которые "скрывают настоящее, демонстрируя фальшивое", помогая настоящей ядерной боеголовке более эффективно поразить цель.

Кроме того, для обхода систем ПРО стратегического противника ракеты "Сармат" оснащены гиперзвуковым боевым блоком Ю-71.

"Сармат" обладает высокой точностью попадания. В российской межконтинентальной ракете пятого поколения используются новые системы инерциального, астрономического и спутникового наведения. Круговое вероятное отклонение тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М УТТХ составляло менее 350 метров. На этом основании можно сделать вывод, что у "Сармата" точность увеличилась еще больше и составила около 200 метров.

Стать средством устрашения, создающим "перевес"

Как и все остальное российское вооружение, ракета "Сармат" была разработана для создания преимущества и внедрения систематизации.

После того, как была списана американская ракета "Титан II" (Titan II), в мире не осталось больше межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе. Ракеты наземного и морского базирования использовали твердое топливо.

Английская межконтинентальная баллистическая ракета для запуска с подводных лодок "Трайдент II" (D5) и французская M51 также работают на твердом топливе. Однако "Сармат" продолжает использовать жидкое топливо для своего двигателя.

В настоящее время твердое топливо считается прогрессивным источником энергии для баллистических ракет, но почему же Россия все еще снабжает свою технику жидким топливом? На самом деле свои плюсы есть и у твердого, и у жидкого топлива, просто Россия сделала выбор в пользу того, что обеспечит ей преимущество.

Твердое топливо более надежно, его легче хранить, оно не занимает много места и мало весит, однако немногим странам удавалось успешно освоить технологию его изготовления и заправки. Большинство видов жидкого топлива не может запасаться в жидком виде. После заправки им должен как можно скорее последовать запуск. Это не подходит для межконтинентальных баллистических ракет, несущих стратегическое дежурство, которые должны запускаться незамедлительно после поступления приказа. Однако использовать жидкое топливо экономически эффективнее, оно повышает удельный импульс двигателя ракеты и увеличивает нагрузку и вес доставляемых компонентов.

В ходе длительной практической деятельности в российской армии сформировались независимая система и ряд технологий, с помощью которых были решены проблемы, связанные с использованием жидкого топлива. Поэтому российская сторона продолжает использовать двигатели на жидком топливе. Подобное постоянство не только позволяет увеличить тягу, дальнобойность и массу боевой части ракеты "Сармат", применение новых технологий позволяет также увеличить ускорение на этапе подъема, значительно усложнив для стратегического противника задачу по перехвату.

Для обеспечения скрытности и живучести, тяжелые межконтинентальные ракеты помещают в пусковой колодец. Возможно, ракетный комплекс "Сармат" тоже будет запускаться при помощи шахтной пусковой установки. По габаритам "Сармат" схож с тяжелыми межконтинентальными ракетами типа Р-36М, а значит он сможет без особого труда поместиться в пусковые колодцы, предназначенные для Р-36М, став новой "опорой сил для нанесения стратегических ударов" России.

"Сармат", как и ракеты типа Р-36М, запускается при помощи минометного старта. Во время запуска пороховой аккумулятор давления перемещает ракету в верхнюю часть пусковой шахты, после чего происходит автоматическое зажигание и взлет, что позволяет увеличить безопасность и сократить повреждение инфраструктуры при пуске.

Одним словом, можно предвидеть, что после проведения мероприятий по подготовке к принятию на вооружение, "Сармат" войдет в состав ядерных сил России наземного базирования, став частью наземной системы нападения и защиты наряду с многими другими управляемыми ракетами ближнего действия, баллистическими ракетами, зенитно-ракетными комплексами и системами противоракетной обороны. Ракетный комплекс "Сармат" станет новым элементом устрашения в рядах сил нанесения стратегических ударов и сыграет основополагающую роль в сохранении стратегического баланса и национальной безопасности России.

Чэнь Линцзинь (陈灵进), Сунь Юйчжу (陈灵进)