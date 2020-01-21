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Российская газета

Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Наши системы противовоздушной обороны видели возможную атаку ВВС США по Ирану в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.

Российские системы ПВО-ПРО контролируют воздушно-космическое пространство вокруг России на тысячи километров. Об этом заявил Сергей Лавров, сказавший о том, российские средства ПВО смогли обнаружить у границ Ирана шесть истребителей F-35 через несколько часов после ракетного удара по американским базам.

По словам и.о. главы МИД РФ, "в это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35. Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации".

Как сразу сообщили эксперты, на сегодняшний день в этом направлении работает одна РЛС большого радиуса действия - загоризонтная РЛС "Контейнер". Пикантность в том, что самолеты пятого поколения F-35 считаются невидимками. А их видят за тысячи километров! И с территории России.

Госиспытания загоризонтных радиолокационных станций "Контейнер", были завершены в прошлом году, в этом году они были поставлены на опытно-боевое дежурство, которое, как выяснилось, оказалось удачным.

По словам гендиректора ОАО "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" Кирилла Макарова, сенсаций в области радиолокации ожидать трудно. Но "Контейнер" - сенсация, причем эту систему разработали уже в новом веке.

Если, например, обычные радары сопровождают самолет на удалении до 400 км, то РЛС типа "Контейнер" видит его на удалении в 2 000 км. Фактически всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО, по словам Макарова, мы будем держать под полным своим контролем. И поднять в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится.

Естественно, для эффективной работы РЛС "Контейнер" необходимы не только радиолокационные станции с высоким разрешением, но и очень мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением. Все это у нас есть.

Как отмечают специалисты в области радиолокации, строительство таких станций по периметру российских границ будет делом сравнительно простым и быстрым. Все агрегаты станции "Контейнер" выполнены в виде быстро устанавливаемых модулей и, как утверждают некоторые источники, не требуют строительства каких-либо сложных сооружений. Для монтажа новой станции потребуется расчистить и подготовить площадку, а также разместить все необходимые блоки, соединить их между собой и произвести настройку.

Если бы РЛС "Контейнер" были введены в строй в 2014 году, тайны сбитого "Боинга" MH17 не было бы.

А если говорить по Ирану, то у нас просто нет соглашения об обмене данных по противовоздушной обороне. Возможно, придется их заключать.


Сергей Птичкин

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Иран
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29Б6 Контейнер
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