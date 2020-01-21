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Военно-промышленный курьер

Украинские «Крокодилы» улетели в Египет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Киев не прекращал распродажу военной техники и после начала войны в Донбассе

На Украине любят жаловаться на тяжелые потери украинских ВВС, понесенные от ПВО Народных Республик летом-осенью 2014 года, тем самым объясняя нынешнюю пассивность своих «соколов» в небе Донбасса.

Между тем, потери украинской авиации, признанные Киевом, составили 11 самолетов (1 Ан-30, 1 Ан-26, 1 Ил-76, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 4 Су-25), 7 вертолетов (3 Ми-8 и 4 Ми-24). Еще по одному Су-25, Ми-2 и Ми-8 ВВС Украины потеряли по техническим причинам. Впрочем, в разное время представители различных украинских ведомств указывали и иные цифры.

В свою очередь, вооруженные силы Народных Республик указывают на 30 уничтоженных самолетов (18 Су-25, один из которых захвачен целым, 1 Су-24, 1 Ил-76, 1 Су-27, 9 неизвестного типа) и 5 вертолетов (2 Ми-24 и 3 неизвестного типа).

Но в любом варианте количество потерянных «летаков» весьма невелико в сравнении с количеством самолетов и вертолетов, доставшихся «незалежной державе» от Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов.

А между тем, сейчас на Украине пытаются поставить в строй совсем уж архаичные МИ-2, мечтают о строительстве «боевых автожиров» и клянчат у американцев ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache.

А куда же девалось все обширное наследство? Ведь после распада СССР Украине досталось большое количество вертолетов Ми-24 («Крокодил») разных модификаций - по некоторым оценкам их было не меньше 245 единиц.

Впрочем, в дальнейшем их количество стало стремительно сокращаться. К 2011 году на вооружении числилось 72 единицы Ми-24.

После всех сокращений, слияний и преобразований к кризису 2014 года армейская авиация Украины имела три вертолетных соединения:

7-й полк армейской авиации (Новый Калинов, Львовская область). Полк имеет по одной эскадрилье Ми-24 и Ми-8. Придан 13-му Армейскому корпусу.

16-я бригада армейской авиации (бывший 3-й полк армейской авиации) (Броды, Львовская область). Бригада состоит из одной эскадрильи Ми-24 и двух эскадрилий Ми-8. Придана 8-му Армейскому корпусу.

11-я бригада армейской авиации (Чернобаевка, Херсон). Бригада состоит из одной эскадрильи Ми-24 и двух эскадрилий Ми-8. Придана 6-му Армейскому корпусу.

Не сказать, чтобы очень много, но все же – кое-что. Во всяком случае, ситуация не столь катастрофична, чтобы ставить в строй старинные МИ-2.

Но дело в том, что и большинства из тех вертолетов, которые еще в 2014 году были в армейской авиации ВСУ, уже нет.

И сегодня можно с уверенностью сказать, куда они подевалась. По крайней мере, одна такая эскадрилья, как стало известно, оказалась в Египте.

Министерство обороны Египта опубликовало видеозапись учений «Кадир-2020», демонстрирующую ударные вертолеты Ми-24В. В распоряжении ВВС Египта есть как минимум одна эскадрилья этих машин. Причем, в 2017 году Каир закупил 12 Ми-24В у Украины. Местом их базирования является аэропорт Бурдж аль-Араб, расположенный в 40 км к юго-западу от Александрии.

То есть, Киев продолжал торговать ставшими после кампании 2014 года остродефицитными ударными вертолетами. Логика проста: Ми-24 нужно продать, пока на них есть покупатели. А свои хлопчики могут на Ми-2 полетать. Их ведь продать гораздо труднее. Глядишь, и американцы на бедность «Апачи» подарят. В любом случае, даже если эти 12 вертолетов единственные, проданные за рубеж после начала войны в Донбассе, Петр Порошенко нанес потери вертолетному парку ВВС большие, чем вся ПВО Народных Республик.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Египет
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Продукция
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Ан-26
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