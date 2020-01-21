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ТАСС

SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа нового корабля Crew Dragon

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9
Запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Источник изображения: © REUTERS/Joe Skipper

Испытания длились чуть более 10 минут

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Компания SpaceX в воскресенье осуществила испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 для проверки надежности работы системы спасения космического корабля Crew Dragon. Испытания, начавшиеся пуском с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 18:30 мск и длившиеся чуть более 10 минут, транслировались на сайте SpaceX.

Система спасения сработала через 1 минуту 24 секунды после старта. Приблизительно на высоте 20 км капсула корабля была отстрелена в сторону от носителя. В этот момент в капсуле, где в пилотских ложементах находились два манекена с датчиками, должна была возникнуть четырехкратная перегрузка. Затем на корабле сработала система раскрытия четырех парашютов, после чего Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане примерно в 35 км от побережья Флориды.

SpaceX не планировала сохранять ракету, которая разрушилась. Поисково-спасательным группам поставлена задача собрать как можно больше обломков носителя.

Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на Международную космическую станцию. После того, как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сертифицирует корабль для пилотируемых полетов, астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Херли совершат на Crew Dragon первый пилотируемый полет на МКС и пробудут на станции две недели.

В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

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