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РИА Новости

Не сработал парашют. В США потеряли беспилотник X-61A Gremlin

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Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin.
Источник изображения: © Страница DyneticsInc на Youtube

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. В США потеряли беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin, который был запущен ранее с военно-транспортного самолета.

Об этом сообщила компания, разработавшая машину – Dynetics.

В Сети ранее разместили видео первого запуска. Полет продолжался около полутора часов, однако потом аппарат был потерян.

При приземлении у беспилотника должен был сработать тормозной парашют, но этого не произошло.

"К сожалению, аппарат был потерян во время процесса приземления из-за нераскрытия основного парашюта", – сообщили в Dynetics.

В запасе у компании осталось еще несколько образцов аппаратов.

Программа подразумевает использование большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, пытаясь ввести в заблуждение средства ПВО противника. Предполагается, что аппараты в рамках программы "Гремлины" будут оснащаться турбореактивным двигателем и смогут преодолевать расстояние до тысячи километров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что беспилотное такси уже не фантазия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Х-61 Яхонт
Проекты
БПЛА
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