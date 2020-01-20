Не сработал парашют. В США потеряли беспилотник X-61A Gremlin

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. В США потеряли беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin, который был запущен ранее с военно-транспортного самолета.

Об этом сообщила компания, разработавшая машину – Dynetics.

В Сети ранее разместили видео первого запуска. Полет продолжался около полутора часов, однако потом аппарат был потерян.

При приземлении у беспилотника должен был сработать тормозной парашют, но этого не произошло.

"К сожалению, аппарат был потерян во время процесса приземления из-за нераскрытия основного парашюта", – сообщили в Dynetics.

В запасе у компании осталось еще несколько образцов аппаратов.

Программа подразумевает использование большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, пытаясь ввести в заблуждение средства ПВО противника. Предполагается, что аппараты в рамках программы "Гремлины" будут оснащаться турбореактивным двигателем и смогут преодолевать расстояние до тысячи километров.

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