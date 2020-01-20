Войти
Интерфакс-АВН

SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon для испытания его системы аварийного спасения

607
0
0
Капсула Crew Dragon перед испытанием на прерывание полета космического корабля
Капсула Crew Dragon перед испытанием на прерывание полета космического корабля.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/SpaceX

Вашингтон. 19 января. ИНТЕРФАКС - Компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для проверки работы его системы аварийного спасения, сообщило NASA.

Запуск был осуществлен в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Все испытание продлится около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находятся два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

В рамках отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км по команде с Земли от нее должен будет отстрелиться корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей SuperDraco корабля должны будут отвести его на безопасное расстояние от "аварийной" ракеты и поднять на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединится грузовой отсек, и спускаемая капсула начнет спуск для приводнения в Атлантике в 30-35 км от космодрома на мысе Канаверал. На спускаемой капсуле перед приводнением раскроются четыре парашюты. В район посадки прибудет спасательное судно.

Для испытания использован корабль, который уже ранее побывал на орбите.

В случае успеха корабль Crew Dragon будет сертифицирован NASA для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Таким образом, США спустя восемь лет после окончания программы полетов космических кораблей многоразового использования "Шаттл" в 2011 году смогут вновь получить собственное транспортной средство для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.

Как сообщалось, в начале марта прошлого года создаваемый SpaceX американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил успешный автономный полет к МКС. После отстыковки от станции спускаемая капсула доставила на Землю результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на американских "Шаттлах", планируется осуществить уже весной нынешнего года. Корабль должен будет отправиться на МКС в двухнедельный полет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
11.03.2019
СМИ: приводнившийся космический корабль Crew Dragon будут использовать для тестов
03.01.2019
Уходят с орбиты
28.12.2018
Русские потрошители
08.09.2017
Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией
09.10.2012
Частный случай
08.08.2011
Гонка вооружений в космосе обретает реальные контуры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»