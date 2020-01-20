«Гремлин» в небе: США показали полет нового беспилотника

Испытания новейшего американского дрона «Гремлин» показали на видео

Первый полет американского дрона X-61А «Гремлин», создаваемого при поддержке минобороны США, длился более полутора часов. Его запустили с крыла самолета-носителя, после чего беспилотник полетел на собственном двигателе. В сеть было выложено видео испытаний.

Компания Dynetics показала видео первого испытательного полета беспилотного аппарата X61A, который разрабатывается в рамках программы Gremlins совместно с Пентагоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах видно, как дрон серого цвета с синими крыльями и флагом США на борту запускают с крыла четырехмоторного транспортного самолета-носителя Hercules. БПЛА включает свой собственный двигатель, из сопла вырывается пламя и черный дым, после чего X-61A продолжает полет без каких-либо выбросов.

В воздухе он провел 1 час 41 минуту, сообщают создатели беспилотника.

Суть программы Gremlins сводится к использованию множества дешевых беспилотников, действующих «роем». По задумке американских военных, такое количество турбореактивных БПЛА позволит сбить с толку средства противовоздушной обороны противника.

Каждый из «Гремлинов» сможет пролететь до 1 тыс. километров. Также создатели беспилотников намерены научить команды транспортных самолетов ловить их прямо в воздухе, чтобы не расходовать их зря.

Американские военные активно применяют беспилотники - в конце декабря США нанесли несколько ударов по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии, используя в качестве ударной силы именно дронов. По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки американских беспилотников погибли несколько бойцов «Хезболлы». Также имеются данные о ранении одного из полевых командиров группировки. Вместе с тем американские власти заявили, что Иран поставляет вооружение этой шиитской группировке.

За день до этого беспилотный летательный аппарат американских военно-воздушных сил пролетел над границами Крымского полуострова. Российское оборонное ведомство неоднократно обращалось к американским коллегам с требованием прекратить разведывательные полеты вблизи российских территорий. Однако в Пентагоне отказались следовать призывам российского министерства.

«Подобные полеты - это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», - заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Российские военные обнаружили за пять лет подлет иностранных разведывательных беспилотников к берегам Крыма более тысячи раз.

В России за последние годы производство беспилотных летательных аппаратов активно развивается, хотя в «Ростехе» отмечают «некоторое отставание» отрасли от США и Израиля. Тем не менее, влиятельная американская газета Washington Post ранее сообщила, что дрон KYB от концерна «Калашников» способен изменить мир и произведет революцию в военном деле.

«Приобретатель данной разработки будет иметь возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб США», - заявил профессор международных отношений Университета штата Иллинойс Николас Гроссман, автор книги «Дроны и терроризм».

По мнению эксперта, недорогой и смертельный беспилотник «Калашникова» может уравнять самые сильные армии мира с менее боеспособными соперниками. Кроме того, в статье выражается опасение, что российский дрон может стать оружием для террористов.

Российский самовзрывающийся беспилотник KYB был представлен концерном «Калашников» на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби в середине февраля. Разработчиком и производителем «смертника» KYB выступила российская компания из Ижевска Zala Aero.

«Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», - заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

В конце прошлого года ТАСС сообщил, что в России создан первый малый ударный беспилотник «Карнивора», который сейчас проходит летные испытания. Сообщается, что БПЛА способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.

Разработка современных беспилотников в России началась в позднесоветскую эпоху. Первые модели советских дронов применялись российскими войсками в Первой Чеченской войне, два из них были сбиты боевиками. Новые модели беспилотников в России начали выпускать уже в 2000-х годах, одним из первых разведывательных аппаратов стал «Дозор-85».

Иван Апулеев