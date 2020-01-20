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Российская газета

Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США

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Агентство перспективных оборонных проектов США DAPRA и компания Dynetics объявили о "значительном прогрессе" в разработке беспилотного аппарата программы Gremlins.

Речь идет о первом полете аппарата, состоявшемся в ноябре 2019 года над полигоном Дагуэй в штате Юта. Дрон был запущен с борта транспортного самолета C-130, его полет продолжался час и 41 минуту. В конце теста беспилотник разбился из-за отказа основного парашюта.

Тем не менее представители компании-разработчика считают, что испытания прошли успешно. "Гремлин" штатно отделился от носителя, запустил двигатель, его бортовая система управления и каналы обмена данными с наземными службами работали без сбоев.

- Потеря дрона подтверждает правильность нашего решения построить пять аппаратов для испытаний. У нас осталось четыре и тесты будут продолжены, - цитирует Defence Blog менеджера программы Dynetics Gremlin Тима Китера.

Следующим этапом испытаний станет отработка воздушного финиша: самолет-носитель при помощи особого захвата должен будет поймать "Гремлина" и вернуть его на борт самолета.

Программой Gremlins предусмотрено создание небольших и относительно недорогих многоразовых дронов для ведения разведки и нанесения ударов по наземным целям. Отличия "Гремлинов" от обычных беспилотников в воздушном старте, возможности вернуться на борт самолета и низкой стоимости эксплуатации.

По мнению разработчиков, новые беспилотники займут нишу между управляемыми ракетами, которые способны самостоятельно поражать цели, но слишком дорого стоят, и самолетами, которым для нанесения удара приходится входить в зону работы ПВО противника. Еще одна особенность "Гремлинов" - они могут работать стаей.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
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