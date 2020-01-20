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Интерфакс-АВН

Эрдоган на встрече с Путиным объявил об успешном завершении сделки по С-400

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Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции
Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Турция и Россия, несмотря на внешнее давление, завершили сделку по поставкам ЗРС С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - сказал Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обращаясь к российскому президенту "дорогой друг", Эрдоган отметил, что 2019 год был успешным в плане двустороннего сотрудничества. В частности он упомянул реализацию проектов "Турецкий поток", а также проект по строительству АЭС "Аккую".

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Страны
Германия
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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