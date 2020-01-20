Эрдоган на встрече с Путиным объявил об успешном завершении сделки по С-400

Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции.

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Турция и Россия, несмотря на внешнее давление, завершили сделку по поставкам ЗРС С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400", - сказал Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обращаясь к российскому президенту "дорогой друг", Эрдоган отметил, что 2019 год был успешным в плане двустороннего сотрудничества. В частности он упомянул реализацию проектов "Турецкий поток", а также проект по строительству АЭС "Аккую".