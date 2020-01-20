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Деловая газета "Взгляд"

На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России

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Источник изображения: REUTERS/Bob Strong

В страхе перед военной конфронтации с Россией Швеция наращивает военный бюджет. К 2025 году этот показатель у страны вырастет почти в полтора раза, что станет самым настоящим «финансовым силовым номером» для шведов, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Автор публикации, содержание которой приводит ИноТВ, цитирует министра обороны Швеции Петера Хультквиста: "Больше военнообязанных, больше воинских подразделений, больше самолетов, больше подводных лодок".

Глава шведского военного ведомства не исключает, что на его страну может быть совершено нападение.

Запланированный рост военного бюджета почти в полтора раза к 2025 году является "самым настоящим "финансовым силовым номером", говорится в статье. Газета указывает, что, согласно шведским СМИ, речь идет о крупнейшем наращивании военного потенциала за несколько десятилетий.

Несмотря на столь существенное увеличение военных расходов, консервативная оппозиция в Швеции все равно недовольна и обвиняет правительство в том, что то выделило недостаточно денег на нужды армии, подчеркивает NZZ.

Власти Швеции регулярно запугивают своих граждан якобы исходящей от России угрозой. Так, в 2014 году у берегов страны якобы была обнаружена подлодка, которую в местных СМИ тут же назвали российской. Однако ни сам факт нахождения иностранного подводного корабля, ни его принадлежность в итоге не подтвердились: "субмарина" оказалась "техническим кораблем" – гражданским катером. В октябре 2018 и 2019 годов шведские СМИ снова обнаруживали "российские подлодки".

В Минобороны России заявляли, что никаких нештатных ситуаций с военными кораблями страны не было и нет.

Между тем, как стало известно в октябре прошлого года, штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против "усиливающейся военной мощи" России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Муске, построенную в 1950-1960-х годах.


Ольга Никитина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швейцария
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
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5 комментариев
№1
20.01.2020 11:19
Разве у шведов есть спорные моменты с русскими? Они даже не члены НАТО. Еще можно понять Норвегию, со Шпицбергеном... Имхо нынешнее состояние России не позволяет ей  развязывать подобные авантюры, ну если только во главе ее не авантюристы...
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№2
20.01.2020 15:26
Цитата, johneagle сообщ. №1
Разве у шведов есть спорные моменты с русскими? Они даже не члены НАТО. Еще можно понять Норвегию, со Шпицбергеном...

До сих пор не могут простить своего поражения под Полтавой.

Военное счастье бывает переменчиво, и шведский король Карл XII, начав с побед над русскими, в конце концов проиграл сражение под Полтавой и вынужден был бежать на чужбину, а вернувшись на родину, бесславно погиб. Итогом Северной войны стало заключение 30 августа (10 сентября по н. ст.) 1721 года Ништадтского мирного договора между Россией и Швецией, после которого, по меткому выражению шведского историка Питера Эглунда, «шведы покинули подмостки мировой истории и заняли место в зрительном зале». А царю Петру I во время торжеств в честь заключения мира со шведами Сенат преподнес титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества.

С подмостков мировой истории отправили в зрительный зал, как такое простить?

А Вы думаете почему те же поляки нас не любят? Да за тоже самое. За порушенные нашими руками мечты об имперской Великой Польше "от можа до можа".
+2
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№3
20.01.2020 15:59
Разочарование какое будет, если никто на них не нападет.
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№4
20.01.2020 17:47
Цитата, gvinpin сообщ. №3
Разочарование какое будет, если никто на них не нападет.
когда это пиление бюджетов(а военный бюджет на хилый, по определению) приводило к чувству разочарования?...не было такого нигде никогда ни у кого...
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№5
20.01.2020 17:48
johneagle
Цитата, johneagle сообщ. №1
Разве у шведов есть спорные моменты с русскими?
Пацаны пилят бабло, неужели не ясно? Ну нет у них коррупции, они честно пилят свой бюджет ))
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