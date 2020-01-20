На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России

В страхе перед военной конфронтации с Россией Швеция наращивает военный бюджет. К 2025 году этот показатель у страны вырастет почти в полтора раза, что станет самым настоящим «финансовым силовым номером» для шведов, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Автор публикации, содержание которой приводит ИноТВ, цитирует министра обороны Швеции Петера Хультквиста: "Больше военнообязанных, больше воинских подразделений, больше самолетов, больше подводных лодок".

Глава шведского военного ведомства не исключает, что на его страну может быть совершено нападение.

Запланированный рост военного бюджета почти в полтора раза к 2025 году является "самым настоящим "финансовым силовым номером", говорится в статье. Газета указывает, что, согласно шведским СМИ, речь идет о крупнейшем наращивании военного потенциала за несколько десятилетий.

Несмотря на столь существенное увеличение военных расходов, консервативная оппозиция в Швеции все равно недовольна и обвиняет правительство в том, что то выделило недостаточно денег на нужды армии, подчеркивает NZZ.

Власти Швеции регулярно запугивают своих граждан якобы исходящей от России угрозой. Так, в 2014 году у берегов страны якобы была обнаружена подлодка, которую в местных СМИ тут же назвали российской. Однако ни сам факт нахождения иностранного подводного корабля, ни его принадлежность в итоге не подтвердились: "субмарина" оказалась "техническим кораблем" – гражданским катером. В октябре 2018 и 2019 годов шведские СМИ снова обнаруживали "российские подлодки".

В Минобороны России заявляли, что никаких нештатных ситуаций с военными кораблями страны не было и нет.

Между тем, как стало известно в октябре прошлого года, штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против "усиливающейся военной мощи" России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Муске, построенную в 1950-1960-х годах.

Ольга Никитина