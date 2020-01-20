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WarSpot

Финский флот снова с торпедами

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Источник изображения: warspot.ru

В течение более чем семидесяти лет финские корабли вооружались только ракетами, минами и артиллерийскими орудиями. Теперь же в арсенал ВМС Финляндии поступили боевые единицы, вооружённые торпедами. Первым носителем торпед ВМС Финляндии со времён Второй мировой войны стал ракетный катер FNS Tornio типа Hamina. В рамках модернизации среднего цикла жизни (MLU) первый из четырёх катеров был капитально отремонтирован, модернизирован и передан флоту.

Ракетный катер типа Hamina

Источник изображения: navaltoday.com

В ходе модернизации катера получают средства для борьбы с подлодками и новые возможности для обороны — в частности, противокорабельные ракеты Gabriel Mk5, новую боевую информационно-управляющую систему Saab 9LV, а также торпедные установки Torpedsystem 47 (Tp 47) производства шведской компании Saab Dynamics.

Катера типа Hamina были построены в период с 1996 по 2006 год. Корпус каждого из них изготовлен из алюминия по технологии стелс, надстройки выполнены из усиленного композитного углеродного волокна. Водоизмещение катера составляет 260 т, длина — 51 м, экипаж состоит из 26 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Продукция
Hamina
Компании
SAAB
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