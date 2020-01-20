Сотни американских танков проедут по Германии

Переброска 20 тысяч военнослужащих станет самой масштабной передислокацией войск из США в Европу за последние 25 лет, сообщает t-online.de. В свою очередь Германия станет центром учений «Защитник Европы-2020». По ее шоссе, железным дорогам и через порты будут переброшены сотни танков и другой военной техники.

В Европе и США началась последняя фаза подготовки к масштабной передислокации войск. Вооруженные силы США совместно с союзниками по НАТО попытаются в кратчайшие сроки перебросить огромные силы на случай войны в Восточной Европе. Большая часть военной техники прибудет из США в Германию, которая на это время станет главным транспортным узлом. После этого войска США совершат марш через всю Европу.

На следующей неделе в Берлине будут обсуждены детали учений. Хотя многое уже известно. Учения пройдут в различных частях Германии – и для немецких вооруженных сил это станет серьезной проблемой.

С чего начинаются трудности?

Учения начнутся в январе. Основной период переброски вооруженных сил США в Европу – с февраля по май. Из США прибудут 8600 единиц колесной техники и более 1100 гусеничной. С апреля по май большая часть из нее будет перемещена на Восток. Во время Пасхи (12-го апреля) перемещения вероятно не будет. Военная техника будет двигаться по дорогам в ночное время для исключения возможного ухудшения дорожной обстановки. С середины мая начнется возвращение войск. Ожидается, что оно завершится в июле.

Как прибудут военнослужащие и боевая техника в Европу?

По словам секретаря Министерства обороны Германии Петера Таубера, для приема техники будут выделены аэропорты: Берлин-Тегель, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Нюнберг, Рамштайн. Возможно, для этих целей также выделят аэропорт в Бремене. Материальные средства и личный состав доставят с помощью авиации. Боевые танки, бронетраспортеры, гаубицы и другая военная техника прибудет на кораблях. Из портов Антверпена, Флиссингена, Бремерхафена техника продолжит путь по Германии.

Как техника будет перемещаться по Германии?

Часть военной техники будет переброшена речным транспортом. Для этих целей используют внутренние порты в Бинненхэфене, Дуйсбурге, Бремене. Тяжелую военную технику планируется транспортировать по железной дороге. Большую часть военнослужащих переместят по шоссейным дорогам. Для передвижения по Германии выбраны три основных направления: из Дюссельдорфа техника пройдет северным маршрутом через Ганновер и Магдебург во Франкфурт-на-Одере и дальше. Предполагается, что южный маршрут из Дюссельдорфа ведет в Гёрлиц через Мангейм, Нюрнберг и Дрезден. Кроме того колона транспортных средств из Бремерхафена пройдет с юга на север по маршруту Мангейм – Франкфурт-на-Майне – Ганновер к военному полигону в Бергене.

Выдержат ли это мосты и дороги?

Подготовка заняла много времени: мосты и дороги проверили на грузоподъемность. Для этого служба тыла Бундесвера в городе Мангейм исследовала, взвесила и изучила танки и другую крупногабаритную технику США. Учение «Защитник Европы-2020» также послужило причиной для реконструкции и укрепления мостов по всей Европе. Военные эксперты не исключают, что тяжелая военная техника может нанести существенный вред социальной инфраструктуре.

Где будут проходить учения?

Учения охватят 10 стран, однако главные события будут происходить в Польше и странах Балтии. В рамках основного сценария учений разработаны и дополнительные сценарии для тренировок в Германии. В городе Графенвёр в Баварии и на полигоне Берген также пройдут маневры. Часть учения «Защитник Европы-2020» будет включать в себя отработку атак в киберпространстве. Для этого протестируют новое специальное оборудование и защищенные системы связи.

В общей сложности в учениях примут участие около 37 тыс. военнослужащих США из 18 стран. К 20 тысячам военнослужащих США присоединятся 9 тыс. военнослужащих, которые уже дислоцированы в Европе.

Будет ли вся военная техника доставлена из США?

Нет. Соединенные штаты хотят привлечь дополнительную технику из баз хранения в Европе. Из четырех так называемых «заблаговременно складированных запасов» будут использованы 13 тыс. единиц вооружения и военной техники. В Германии такие склады расположены в Дюльмене, Мизау, и временно в Мангейме. Военная техника должна быть полностью готова к эксплуатации в течении 96 часов. С европейских складов армии США танковая бригада национальной гвардии США получит танки М1 Абрамс и самоходные гаубицы М109 «Паладин».

Что произойдет на маршрутах?

На маршрутах движения колонн спланированы остановки для отдыха или устранения неисправностей. Для этих целей выделены несколько участков: в Райндалене около Менхенгладбаха, в Аугустдорфе вблизи Билефельда, в Бурге, в Ленине около Потсдама, Верхняя Лужица Гарльштедте ближе к Бремену, Штадталлендорфе, Франкенберге в Саксонии. В трех из этих мест Бундесвер также создаст так называемые «Центры обеспечения конвоя», в которых будет организована необходимая инфраструктура для обеспечения крупномасштабных военных перевозок: в районе военных учений в Гарлштедте около Бремена и в Оберлаузитц (Верхняя Лужица), а также в Бурге около Магдебурга. На полигоне Берген севернее Ганновера будет развернута база ГСМ.

Какой вклад внесет Германия?

Бундесвер окажет помощь при сопровождении и обеспечении передвижения войск, с заправкой техники и проживанием. 1500 военнослужащих будут задействованы для обеспечения, а 1200 – примут участие в самих учениях.

Инспектор Объединённых сил обеспечения Бундесвера Мартин Шеллейс назвал учения «Защитник Европы-2020» проблемой не только Бундесвера, но и коллег из госорганов, районов и полиции. «Мы стараемся снизить интенсивность перевозок, но все, же мы увидим военные эшелоны на немецких дорогах». Он надеется на понимание жителей в случае возникновения проблем.

В чем смысл?

Аннексия Крыма заставила США и НАТО изменить взгляд на Россию, как на возможную угрозу. Эти учения являются способом получить опыт и показать зубы. В случае кризисной ситуации в Европе, США и их союзники должны быстро развернуть большое количество подразделений и действовать слаженно. «Эта способность имеет решающее значение для демонстрации силы в любой момент, а наша боеготовность успокаивает наших союзников и отпугивает потенциальных противников», – заявил генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий сухопутными войсками США в Европе. Учения станут также тестом для новой структуры НАТО по тыловому обеспечению и логистике, которая все еще находится в процессе формирования. Ее задача состоит в том, чтобы в случае кризиса военная техника и войска быстро преодолевали национальные границы.

Будут ли протесты?

«Левые» депутаты Бундестага разработали программу под названием «Остановить Защитника-2020», которая предназначена для «информирования общественности и ее мобилизации против всеобъемлющей имитации войны». По крайней мере, уже в двух городах запланированы протесты в январе. Рассматриваются планы по блокированию некоторых дорог. Противники учений критикуют военных за то, что такие действия провоцируют Россию на дальнейшую эскалацию напряженности. Период проведения мероприятий также подвергается критике – 9-го мая Россия отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В остальном политическая обстановка относительно спокойная. В 2016 году бывший глава МИД, а ныне федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер критиковал военные учения в Польше, в которых принимало участие 30 тыс. военнослужащих: «Чего нам не следует сейчас делать, так это раздувать ситуацию дальше, бряцая оружием и нагнетая милитаристские настроения. Если кто-то полагает, что весь этот символический парад танков на восточных границах альянса обеспечит безопасность, то он ошибается». Христианско-демократический союз сильно раскритиковал его за эти слова. Россия регулярно проводит военные учения вблизи границ с Польшей и странами Балтии.

Иранский кризис

В воскресенье представитель армии США в Европе пояснил, что ситуация на Ближнем востоке не повлияет на планирование учений «Защитник Европы»: «Мы следим за обстановкой». В результате ракетного обстрела Ираном положение дел в основном не изменилось.

Николай Крылов