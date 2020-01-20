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Военное обозрение

ВМС США выбрали новый учебно-тренировочный вертолёт

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США выбрали вертолет Leonardo AW119Кх производства AgustaWestland Philadelphia Corporation (американское отделение бывшей итальянской компании AgustaWestland, ныне вертолетного дивизиона Leonardo Helicopter компании Leonardo) в качестве учебно-тренировочных вертолетов.

13 января AgustaWestland Philadelphia Corporation получила контракт от ВМС США на поставку первых 32 легких учебно-тренировочных вертолетов Leonardo AW119Кх. Вертолеты, которые получат американское официальное военное обозначение ТН-73А, должны быть поставлены к концу октября 2021 года.

Как пишет блог bmpd, итальянская компания Leonardo со своим вертолетом AW119Кх одержала победу в конкурсе ВМС США по программе замены используемых с 1985 года в этом качестве вертолетов Bell TH-57B/C Sea Ranger - военной учебной модификации широко известного легкого вертолета Bell 206B-3. Кроме вертолета Leonardo AW119Кх в конкурсе ВМС США участвовали вертолеты Bell 407GXi и Airbus Helicopters H135.

Всего в рамках программы обновления парка учебно-тренировочных вертолетов ВМС США планируют приобрести 130 вертолетов ТН-73А. Контракты на следующие 98 машин планируется выдать с 2022 по 2024 финансовые годы. Вертолеты поступят на вооружение трех учебных эскадрилий 5-го учебного авиационного крыла морской авиации ВМС США на авиабазе Уайтинг-Филд (штат Флорида). Также вертолеты получит подразделение по подготовке летчиков-иструкторов (Helicopter Instructor Training Unit - HITU).

Вертолет AW119Кх имеет максимальный взлетный вес 2850 кг и оснащается одним турбовальным двигателем Pratt & Whitney Canada PT6B-37A взлетной мощностью около 1000 л.с.

Ранее вертолет AW119 был выбран в качестве учебно-тренировочного также ВВС Израиля.

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