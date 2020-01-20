Возможны любые провокации. Военный эксперт о желании США выйти из ДОН

МИД РФ прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН). В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок поделился своим мнением по этому вопросу, напомнив о масштабной передислокации американских военных и техники в Европу.

Выход США из Договора по открытому небу нанесет серьезный ущерб архитектуре европейской безопасности и вынудит Россию предпринять адекватные шаги, говорится в заявлении МИД РФ.

В начале октября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом отмечалось, что решение не окончательное, консультации продолжаются.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, главный редактор информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Юрий Котенок высказал свое мнение по поводу намерений США выйти из договора.

"Это свидетельствует о главном моменте – о том, что взят курс на подготовку к какой-то эскалации. Ведь если сторона выходит из такого соглашения, не хочет пускать к своим объектам тех, с кем заключала договор, значит, ей есть что скрывать. То есть они готовят какие-то действия", – считает он.

Военный эксперт напомнил, что сейчас идет масштабная передислокация американских военнослужащих для участия в учениях "Защитник Европы – 2020".

"При этом общее количество военнослужащих НАТО на учениях будет рекордным, только американцев, как минимум, 30 тысяч человек. Сейчас они заняты масштабной переброской личного состава. В рамках этих же учений и под видом учений американцы перебрасывают крупные силы авиации из США в Европу – тренируют этот момент. Думаю, что выход из договора как раз направлен на то, чтобы скрыть это мобилизационное мероприятие", – сказал Юрий Котенок.

По его словам, американцы прорабатывают сценарий масштабных боевых действий, передислокацию сил и средств на достаточно большие расстояния.

"Раньше они этого не делали – все их группировки, которые работали на евразийском театре военных действий, на Ближнем Востоке, опирались вокруг флотов, развернутых на постоянной основе. Ныне ситуация принципиально иная. И это, конечно, вселяет определенную тревогу. Мы находимся в состоянии, когда возможны любые военные провокации", – заключил Юрий Котенок.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года, вступил в силу 1 января 2002 года. В нем участвуют 34 государства ОБСЕ. Договор предназначен для воздушного мониторинга военной деятельности стран, содействия в выполнении существующих и будущих соглашений в области контроля над вооружениями, предотвращения кризисных ситуаций.