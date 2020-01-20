Возможны любые провокации. Военный эксперт о желании США выйти из ДОН

МИД РФ прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН). В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок поделился своим мнением по этому вопросу, напомнив о масштабной передислокации американских военных и техники в Европу.
Выход США из Договора по открытому небу нанесет серьезный ущерб архитектуре европейской безопасности и вынудит Россию предпринять адекватные шаги, говорится в заявлении МИД РФ.
В начале октября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом отмечалось, что решение не окончательное, консультации продолжаются.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, главный редактор информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Юрий Котенок высказал свое мнение по поводу намерений США выйти из договора.
Военный эксперт напомнил, что сейчас идет масштабная передислокация американских военнослужащих для участия в учениях "Защитник Европы – 2020".
По его словам, американцы прорабатывают сценарий масштабных боевых действий, передислокацию сил и средств на достаточно большие расстояния.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года, вступил в силу 1 января 2002 года. В нем участвуют 34 государства ОБСЕ. Договор предназначен для воздушного мониторинга военной деятельности стран, содействия в выполнении существующих и будущих соглашений в области контроля над вооружениями, предотвращения кризисных ситуаций.