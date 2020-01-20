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РИА Новости

Фигуры высшего пилотажа на вертолете "Аллигатор" показали на видео

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Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения Ка-52 "Аллигатор" совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-201
Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения Ка-52 "Аллигатор" совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 18 января/ Радио Sputnik. Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений. Видео маневров опубликовал в субботу телеканал "Звезда".

Вертолет выполнял в небе фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте. Экипаж выполнил "воронку": обнаружил на земле цель и начал движение по кругу, держа на прицеле условного противника. Кроме того, экипаж произвел "горку" – полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час.


Учения выполнялись армейской авиацией Восточного военного округа. Среди пилотов были как опытные военнослужащие, так и те, кому только предстоит научиться выполнять все эти фигуры. Новых летчиков знакомили с аэродромом.

Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Он вооружен автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами, авиабомбами.

Ранее радио Sputnik показало видео боевых стрельб вертолета Ка-52 "Аллигатор".

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Страны
Россия
Продукция
2А42
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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