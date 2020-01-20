Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть

МОСКВА, 19 января/ Радио Sputnik. В Сети показали первый полет беспилотника X-61А, который разрабатывается американской компанией Dynetics при поддержке Пентагона в рамках программы "Гремлины".

Программа подразумевает использование большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, пытаясь ввести в заблуждение средства ПВО противника.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules, беспилотник провел в полете более полутора часов.

Предполагается, что аппараты в рамках программы "Гремлины" будут оснащаться турбореактивным двигателем и смогут преодолевать расстояние до тысячи километров. Причем, согласно планам разработчиков, транспортный самолет в воздухе будет отлавливать беспилотники после выполнения задачи.

Ранее радио Sputnik сообщило, что экс-дипломат рассказал, кто обучает армию США "российской тактике".