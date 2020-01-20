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Интерфакс-АВН

Помпео и Чавушоглу высказались за заключение мирного соглашения в Ливии и выработку надежного механизм контроля

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Вашингтон.19 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече в Берлине заявили о важности достижения соглашения о прекращении огня в Ливии.

"Сегодня в Берлине глава МИД Турции Чавушоглу и я обсудили мирный процесс в Ливии. Мы согласились, с необходимостью достижения официального соглашения и надежного механизма контроля", - написал Помпео в своем твиттере.

Как сообщалось, Помпео и Чавушоглу примут участие в открывающейся в воскресенье в Берлине международной конференции по Ливии.

Ранее высокопоставленный представитель американского госдепартамента проинформировал журналистов, что госсекретарь "на полях" конференции намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН.

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Страны
Германия
Ливия
США
Турция
Компании
ООН
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