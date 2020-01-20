Работу российских боевых роботов в Сирии сняли на видео

Российские саперы в Сирии активно применяют миниатюрные разведывательные роботы "Скарабей" и "Сфера". Видео применения техники опубликовал телеканал "Звезда".

"Скарабей" - колесный мини-робот, предназначенный для осмотра подозрительных объектов и полостей, куда не проникнуть человеку. Машинка размером с обувшую коробку на четырех толстых колесах управляется по радио, умеет спускаться по крутым склонам и возвращаться на колеса после падения. В передней части имеется видеокамеры со светодиодной подсветкой - изображение с нее передается на пульт управления. У "Скарабея" также имеется микрофон и тепловизор.

Метательный робот "Сфера" представляет собой шар с четырьмя камерами кругового обзора. Внутри у "Сферы" есть устройство позиционирования, обеспечивающее возврат в вертикальное положение. "Сферу" можно не только кидать, но и опускать в шахты на шнуре или засовывать в полости на штанге.

Оба устройства обеспечивают безопасный осмотр труднодоступных мест и хорошо зарекомендовали себя в ходе боевой работы.

Антон Валагин