Войти
Российская газета

Работу российских боевых роботов в Сирии сняли на видео

344
0
0

Российские саперы в Сирии активно применяют миниатюрные разведывательные роботы "Скарабей" и "Сфера". Видео применения техники опубликовал телеканал "Звезда".

"Скарабей" - колесный мини-робот, предназначенный для осмотра подозрительных объектов и полостей, куда не проникнуть человеку. Машинка размером с обувшую коробку на четырех толстых колесах управляется по радио, умеет спускаться по крутым склонам и возвращаться на колеса после падения. В передней части имеется видеокамеры со светодиодной подсветкой - изображение с нее передается на пульт управления. У "Скарабея" также имеется микрофон и тепловизор.

Метательный робот "Сфера" представляет собой шар с четырьмя камерами кругового обзора. Внутри у "Сферы" есть устройство позиционирования, обеспечивающее возврат в вертикальное положение. "Сферу" можно не только кидать, но и опускать в шахты на шнуре или засовывать в полости на штанге.

Оба устройства обеспечивают безопасный осмотр труднодоступных мест и хорошо зарекомендовали себя в ходе боевой работы.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Скарабей РДК
Проекты
Робот
Похожие новости
18.07.2019
Новый робот-сапер "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России
18.07.2019
В России проходит испытания легкий наземный робот-сапер "Скорпион"
30.05.2018
Кошки и собаки на минном поле
26.04.2018
В Сочи пройдет международная встреча по безопасности
12.03.2018
Дорого и бессмысленно
03.04.2017
Начальник инженерных войск ВС РФ рассказал о новых роботах-саперах в Пальмире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»