Российское оружие усилило позиции Армении в регионе

Национальная армия Армении в 2019 году пополнилась большим количеством вооружений и военной техники. Об этом говорится в отчете Министерства обороны республики по результатам работ, выполненных в прошлом году.

В частности, в отчете отмечается, что за указанный период ВС Армении пополнились внушительным количеством ударных и оборонительных систем.

В числе выполненных задач военным ведомством указывается на утверждение новой структуры Минобороны и Генштаба ВС Армении. Среди поступивших вооружений и военной техники - многоцелевые истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2КМ» и другие системы.

Были проведены боевые учения и проверочные занятия. С целью усовершенствования навыков управления войсками, повышения полевой подготовки подразделений с 24 сентября по 5 октября 2019 года прошли стратегические учения с участием резервистов.

Масштабные работы были проведены также в направлении усовершенствования боевого дежурства: боевые позиции были оснащены системами наблюдения, солнечными станциями, а также снабжены питьевой водой и электричеством.