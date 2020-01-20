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Убийство генерала Сулеймани не сделало США сильнее

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Источник изображения: vpk-news.ru

Операция США в Ираке может завершиться для Вашингтона унижением.

Президент США Дональд Трамп так и не вывел войска с иракской территории, несмотря на данное им обещание покончить с затянувшимися войнами. Теперь США столкнулись с тем, что их могут выкинуть из Ирака, и это стало бы большой победой для Тегерана, говорится в статье обозревателя CNN Анджелы Дэван.

В иракском парламенте, в котором имеются влиятельные фракции с «нерушимыми связями» с Ираном, официальные лица начали процесс, нацеленный на то, чтобы положить конец присутствию иностранных войск в стране. Очевидно, что таким образом Багдад отвечает на недавнее убийство иранского генерала Касема Сулеймани. 

После того, как Вашингтон с помощью беспилотника ликвидировал Сулеймани в Багдаде, Ирак приостановил все совместные с США операции против ИГ (запрещено в РФ), а исполняющий обязанности премьер-министра Ирака заявил, что вывод американских войск - это единственный способ «защитить всех, кто находится на иракской земле».

Как полагают эксперты, вывод американских войск может принести ещё больше проблем. ИГ продолжает устраивать атаки в Ираке. И если военного контингента США и других стран не будет, то у террористической группировки появится больше пространства для восстановления сил.

В то же самое время Иран сможет укрепить своё и без того обширное влияние в Багдаде. Изгнание США из Ирака стало бы унизительным концом затянувшейся миссии США, которая поглотила сотни миллиардов долларов, выплаченных американскими налогоплательщиками, и привела к гибели тысяч американских солдат.

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