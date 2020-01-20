Американские винтовки станут доступнее для международных террористов

Администрация Дональда Трампа намерена передать функции контроля за экспортом стрелкового оружия от Госдепа Министерству торговли. После вступления поправок в силу о подобных сделках больше не нужно будет уведомлять конгресс. По мнению экспертов, решение выгодно американским производителям.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в условиях новых правил оружие с большей вероятностью будет оказываться в горячих точках, попадая в руки террористов.

Соответствующий проект поправок был опубликован в официальном журнале правительства США в ознакомительном режиме.

Как отмечает агентство Reuters, пишет РГ, принимаемые властями меры будут на руку американским производителям стрелкового оружия, таким как American Outdoor Brands Corp (ранее компания носила название Smith & Wesson Holding Corporation) и Sturm Ruger & Co, а также поспособствуют росту американского оружейного экспорта.

При этом в опубликованном властями документе отмечается, что изменения не приведут к ослаблению контроля над огнестрельным и другим оружием. Вместо этого правительственные органы продолжат «обеспечивать надлежащий регулирующий надзор над экспортом, реэкспортом и перемещением (внутри страны) оружия». Речь идёт лишь о «сокращении для американской оружейной промышленности процедурного бремени и издержек на обеспечение соответствия экспортным требованиям».