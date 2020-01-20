Киев намерен снова дружить с Россией: Украина редактирует Стратегию национальной безопасности

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского 17 января было опубликовано сообщение о том, что в этот день состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором был рассмотрен проект новой Стратегии национальной безопасности (СНБ) Украины, озаглавленной «Безопасность человека – безопасность страны».

Открывая заседание, его председатель, глава государства отметил, что заседание носит консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли высказать свои мнения, замечания и предложения по рассматриваемому документу.

«Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит», – сказал Владимир Зеленский. Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект СНБ и представить свои предложения по его корректировке. «И после этого мы встретимся и утвердим документ», – добавил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект СНБ был разработан в соответствии со статьей 26 Закона «О национальной безопасности Украины». Он отметил, что в основу документа была положена предвыборная программа президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта были привлечены Национальный институт стратегических исследований (НИСИ), различные структуры органов государственной власти, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

Данилов подчеркнул, что ключевыми пунктами Стратегии является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Ее конечная цель– утверждение свободной, богатой, и безопасной страны, в которой господствует право, где каждый ее гражданин может реализовать свои таланты и способности.

По словам главы Совета, в стратегии сформулированы фундаментальные направления развития украинского общества, обеспечения обороноспособности Украины, общественной безопасности и защиты граждан, развития оборонно-промышленного комплекса, обеспечения экономической, экологической, информационной кибернетической безопасности. Данилов заметил, что в проекте основополагающего документа рассмотрены вопросы реализации национальной разведывательной программы, обеспечения внешнеполитической и государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом, а также ряд других направлений деятельности органов власти и силовых структур. «Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения», – заявил секретарь.

Директор НИСИ Александр Литвиненко сообщил членам Совета, что проект СНБ был разработан рабочей группой и представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности руководства страны документ закладывает три основных принципа. Первый из них предусматривает развитие возможностей по обеспечению обороны и безопасности, которые сделают совершенной бессмысленной и предотвратят любую агрессию против Украины.

В рамках реализации второго должна быть обеспечена способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение внешних и внутренних условий безопасности и поддерживать устойчивое функционирование основных механизмов, лежащих в основе решения таких задач.

Третий принцип предусматривает развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами – членами НАТО, а также прагматичное сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе соблюдения национальных интересов Украины.

В проекте СНБ в качестве приоритетных направлений политики национальной безопасности определено обеспечение независимости и государственного суверенитета,

общественное развитие, прежде всего – человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция, т.е. создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности в пределах границ Украины, признанных государствами мира.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности «Крым – это Украина». Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»