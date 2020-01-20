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Российская газета

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

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Источник изображения: rg.ru

Американские СМИ рассказали о новой тактике, к которой прибегнет Россия для противодействия вражескому флоту. По мнению экспертов, новый подход может похоронить авианосцы.

"Покойтесь с миром, авианосцы: Россия планирует использовать противокорабельные ракеты из засады", - с такого заголовка начинается материал The National Interest.

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.

При этом отмечается, что в сухопутно-морском дуэте будет использована огневая мощь береговых ракетных комплексов "Бастион", вооруженных противокорабельными сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс". А обнаруживать морские цели станут новейшие патрульные корабли проекта 22160, к которым, например, относится "Василий Быков". Они же будут передавать координаты для нанесения удара мобильным комплексам "Бастион".

"Идея состоит в том, что батареи "Оникса" с выключенными радарами могут незаметно переместиться на новую огневую позицию и начать внезапную ракетную атаку, ориентируясь на данные, полученные от корветов", - поясняет The National Interest.

Также в публикации говорится о том, что с распространением морских беспилотников могут появиться и другие более дешевые способы выявления вражеских целей при защите побережья.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
22160
Авианосец
БПЛА
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