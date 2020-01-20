В Китае обвиняют спецслужбы США в попытке изъятия технической документации «Мотор Сич» перед сделкой

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В китайской прессе обсуждается планомерная модернизация истребителя 5-го поколения J-20. Портал Sohu отмечает особую заинтересованность, которую к этой модернизации проявляет американская сторона. Напоминается, что американцы на одной из своей авиабаз пытаются выяснить точные ТТХ китайских самолётов нового поколения, используя для этого добытую разведкой информацию и первые версии своих F-35 в качестве своеобразной имитации J-20.

В Sohu приводится цитата с одного из американских телеканалов, где на днях обсуждались возможности китайских истребителей:

Если технические препятствия для развития истребителей будут преодолены, Китай сможет производить усовершенствованные самолёты нового поколения на местном уровне, с использованием собственных или заимствованных технологий.

В КНР, комментируя это заявление отмечают, что США не выгодно появление «крупного конкурента в области военного авиастроения». Поэтому, как утверждается, США предпринимают и будут предпринимать в дальнейшем различные меры с той целью, чтобы в Китае возникли сложности с собственной производственной базой, например, для создания новейших авиадвигателей.

В качестве примера в Китае приводят попытки США помешать сделке по покупки двумя китайскими компаниями контрольного пакета акций украинского «Мотор Сич».

При этом появляется интересная версия о том, что если продажа украинского производителя двигателей для авиационной техники состоится, то наработки (чертежи, данные по НИОКР, перспективные планы) могут «не в полной мере дойти до Китая, в первую очередь из-за противодействия США». Намёк на то, что американские спецслужбы уже могут активно работать на том же «Мотор Сиче», чтобы не дать возможности для передачи Украиной всех важнейших наработок по авиадвигателям Китаю. Другими словами, в Китае обвиняют американские спецслужбы в попытке изъятия технической документации украинской компании.

Ранее в КНР отмечали, что покупка «Мотор Сич» позволит вывести китайское авиационное двигателестроение на новый уровень.