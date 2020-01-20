Украинское самолётостроение не может обойтись без российских комплектующих

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Над Украиной нависла угроза полной остановки производства самолетов и срыва заключенных контрактов. К этому привел отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с российскими предприятиями, сообщает киевская газета "День".

Как пишет издание, все самолеты, сконструированные "Антоновым" в значительной степени зависели от российских комплектующих, а Ан-148 целиком собирался в Воронеже. После переворота 2014 года пришедшие к власти политики порвали все связи с Россией, тем самым перекрыв поставки комплектующих, а попытки договорится с западными поставщиками ни к чему не привели.

За все время Украине удалось собрать всего два самолета без российских комплектующих: Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. Ан-178 выиграл тендер в Перу и руководство "Антонова" уверяет, что там готовы подождать, когда на Украине соберут еще один самолет без российских комплектующих, но срок поставки самолета - 2021 год, а замены деталей нет. Проект Ан-132D так и не воплотили в жизнь из-за смены власти в Саудовской Аравии. Демонстрационный экземпляр нельзя даже продать.

На "Антонове" уверяют, что сделали все, что могли, чтобы отказаться от российских деталей, но для этого нужно свыше двухсот миллионов долларов, которые государство так и не выделило.

В то же время директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам компании "Мотор Сич" Владимир Семенов призвал отменить санкции против ряда российских предприятий для завершения строительства самолетов на Украине.

Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО — исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность "Антонову" работать. Всего лишь 23 предприятия. Это даст толчок. Не захотите — остановим

- заявил он.