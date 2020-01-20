В Москве начинают готовить кадры для евразийской интеграции

Соглашение о создании кафедры евразийской экономической интеграции в Институте права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) подписано на полях Гайдаровского форума в Москве.

«Важно, чтобы кадры, которые у нас работают или будут работать, понимали что такое интеграция, разбирались в мировом опыте и нам для того, чтобы продвигать успешные интеграционные проекты, нужна новая молодая элита, которую, я уверен, мы подготовим, и наше сотрудничество нам поможет», – прокомментировал подписание документа председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения между РАНХиГС и ЕЭК. Базовая кафедра будет участвовать в организации и обеспечении учебно-методической и научно-исследовательской работы в области права, таможенного дела, миграционных процессов, предпринимательства, цифровой экономики, IT-технологий и инноватики.

Герман НАПОЛЬСКИЙ, коррреспондент «ВПК»