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Российская газета

В соцсетях высмеяли новую форму космических войск США

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Источник изображения: rg.ru

После того, как в интернете появилось изображение новой формы космических войск США, пользователи начали активно комментировать новинку.

Больше всего их развеселила схожесть формы, фото которой размещено в Twitter, с лесным камуфляжем.

"Это форма для лесников? Лесной камуфляж? В космосе?" - недоумевают пользователи.

Хотя один из них предположил, когда от такой формы может быть прок. По его мнению, она придется кстати, если американские космодесантники планируют приземлиться на планете эвоков, которые фигурируют в фильме "Звездные войны".

Другой пользователь называет камуфляж в космосе самой глупой вещью и фарсом, за который придется расплачиваться налогоплательщикам.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
ИТ
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