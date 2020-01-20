Саррадж пригрозил Хафтару приглашением в Ливию международных сил под эгидой ООН

Источник изображения: http://government.ru/
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж, считающийся на Западе главой ливийского правительства и заседающий в Триполи, пригрозил призвать в Ливию международные силы под эгидой ООН в случае продолжения наступления Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Welt am Sonntag.
Если Халифа Хафтар не остановит свое наступление, то международное сообщество должно будет принять меры, а именно защитить мирное население Ливии, в том числе посредством международных сил. Такие силы должны действовать под эгидой ООН. Затем специалистам необходимо обсудить, кто в них примет участие, например Европейский союз, Африканский союз или Лига арабских государств
- заявил он.
При этом Хафтар назвал незначительной роль Евросоюза в урегулировании конфликта в Сирии. По его словам, он ожидал "более активной позиции" и выступления ЕС против наступления Хафтара.
Европейцы пришли слишком поздно
- добавил Саррадж.
Между тем немецкие СМИ сообщают, что командующий ЛНА Халифа Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию конфликта в Ливиию
Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Кроме представителей противоборствующих ливийских сторон, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.