На Украине уволили директора авиазавода из-за фото в форме летчика ВКС РФ

Источник изображения: https://www.facebook.com/butusov.yuriy

На Украине уволили директора авиазавода за фотографию в форме летчика российских ВКС. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующую фотографию.

Как пояснил украинский журналист, концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова через шесть дней после назначения на этот пост. Причиной увольнения стал снимок четырехлетней давности, где Попов снят в форме летчика российских ВКС. По данным журналиста, Попов купил форму пилота ВКС РФ во время авиасалона МАКС-2015 в августе 2015 года в Подмосковье, где и сделан снимок.

Как пояснили в самом "Укроборонпроме", Попов не прошел "проверку СБУ". Приказ об увольнении подписал лично гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

Фотографироваться в форме российских военных летчиков во время войны – это позорно и это просто оскорбление своего народа, который ведет войну против российской агрессии, и потерял тысячи жизней своих защитников

- пишет Бутусов.

Расположенный в Киеве "410-й завод гражданской авиации" осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию самолетов и вертолетов.