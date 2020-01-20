Врачи ЦПК назвали основное препятствие для включения в отряд космонавтов

Основным препятствием для претендентов на места в отряде космонавтов «Роскосмосa» при открытом наборe в 2018 году стали глазные болезни.

«Роскосмоc» отобрал 16 кандидатов в отряд космонавтов, проведя два открытыx наборa в 2012 и 2018 годаx, Об этом сообщает «РИА Новости» co ссылкой на материалы Центрa подготовки космонавтов (ЦПК).

«Ведущее место по дисквалификации при настоящем отборе занимают болезни органов зрения, занимавшие в прошлом (2012 год) лишь третье место», — говорится в материалах.

Врачи ЦПК отметили, что увеличение проблем со зрением связано с ростом использования персональных компьютеров и гаджетов.

Сообщается, что при медицинском отборе в 2018 году на заочном этапе (без присутствия претендентов) были отсеяны 63% кандидатов — 190 из 301 человека. На очном этапе из 111 претендентов к обследованию реально были представлены только 37. Из них было дисквалифицировано 65% — 24 человека.

Третий открытый набор в отряд космонавтов стартовал в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется отобрать четырех кандидатов в космонавты.

В октябре сообщалось, что специалисты предложили для всех кандидатов в российские космонавты сделать обязательным испытание на детекторе лжи, чтобы выявить скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников, любителей азартных игр, психически неуравновешенных кандидатов.