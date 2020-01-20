Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в субботу, 18 января.

По предварительным данным, обстрел произвели вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы). Они использовали баллистические ракеты и беспилотники. Кроме того, обстрел затронул мечеть внутри лагеря, в которой военные молились.

Инцидент произошел в казарме для призывников в районе Аль-Млиль. Ранее сообщалось, что 24 человека погибли, еще не менее 20 получили ранения.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

25 октября стало известно, что правительство Йемена достигло соглашения с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), согласно которому будет создано правительство, в котором в равных долях будут представлены северные и южные провинции страны.