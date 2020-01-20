Войти
Известия.ru

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

331
0
0
Источник изображения: Фото: alarabiya.net

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в субботу, 18 января.

По предварительным данным, обстрел произвели вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы). Они использовали баллистические ракеты и беспилотники. Кроме того, обстрел затронул мечеть внутри лагеря, в которой военные молились.

Инцидент произошел в казарме для призывников в районе Аль-Млиль. Ранее сообщалось, что 24 человека погибли, еще не менее 20 получили ранения.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

25 октября стало известно, что правительство Йемена достигло соглашения с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), согласно которому будет создано правительство, в котором в равных долях будут представлены северные и южные провинции страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.09.2019
Улики против Ирана: США расскажут об атаке на саудовские НПЗ
18.09.2019
Трамп не отступит: США привели войска в боевую готовность
20.02.2019
Призыв для агрессии
26.09.2018
Африканский экспресс
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
04.12.2013
Иллюзия победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»