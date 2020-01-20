Не менее 24 йеменских военных погибли в результате обстрела казармы

Не менее 24 военных погибли и 20 получили ранения в результате ракетного обстрела казармы армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на йеменский военный источник сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел в казарме для призывников в районе Аль-Млиль. По предварительным данным, ракета была баллистической. Сторонники движения «Ансар Аллах» (хуситы) пока не взяли на себя ответственность за обстрел.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

25 октября стало известно, что правительство Йемена достигло соглашения с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), согласно которому будет создано правительство, в котором в равных долях будут представлены северные и южные провинции страны.