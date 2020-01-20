Беспилотный летательный аппарат 5GAT

Небольшая калифорнийская компания Sierra Technical Services, Inc. (STS, была основана в 2006 году бывшими инженерами небезызвестного подразделения Skunk Works корпорации Lockheed Martin), 10 января 2020 года сообщила о начале наземных испытаний первого опытного образца-демонстратора малозаметного беспилотного летательного аппарата 5th Generation Aerial Target (5GAT). Данный аппарат разработан STS по полученному в марте 2017 года контракту министерства обороны США стоимостью 15,9 млн долл на создание и летные испытания демонстратора недорогой многоразовой беспилотной воздушной мишени, имитирующей иностранные малозаметные истребители пятого поколения - в первую очередь, российский Су-57 (Т-50) и китайский J-20. Сам проект БЛА 5GAT разрабатывался компанией с 2008 года. Первый полет первого прототипа-демонстратора запланирован на первый квартал 2020 года, в целом контракт предусматривает изготовление двух летных прототипов..

Первый опытный образец-демонстратор малозаметного беспилотного летательного аппарата 5th Generation Aerial Target (5GAT).американской компании Sierra Technical Services (STS) (с) Sierra Technical Services

ВВС США планируют рассмотреть предложение 5GAT в качестве одного из вариантов своей программы перспективных воздушных мишеней Next Generation Aerial Target (NGAT). Однако STS намерена предложить данный БЛА также в качестве относительно недорогого боевого беспилотного аппарата для совместных действий с пилотируемыми истребителями в рамках отрабатываемой сейчас ВВС США концепции так называемого "верного ведомого" ("Loyal wingman"). В частности, STS заявляет, что ее аппарат будет гораздо дешевле основного нынешнего претендента на роль "верного ведомого" по программе Skyborg - БЛА Kratos XQ-58A Valkyrie, начатого летного испытаниями в марте 2019 года (причем STS выступает субподрядчиком по разработке и поставке ряда компонентов XQ-58A). Цена серийного боевого БЛА концепции "верный ведомый" на основе 5GAT заявляется STS в 10 млн долл.

Особенностью конструкции БЛА 5GAT является широкое использование деталей, узлов и систем со старых списанных либо списываемых в ближайшее время самолетов - в первую очередь Northtrop T-38 и F-5, а также Boeing F/A-18А/В (от последнего взята механизация крыла). Аппарат оснащен двумя двигателями General Electric J85, взятыми также с самолета Т-38 и обеспечивающими БЛА сверхзвуковую скорость. Диапазон перегрузок при маневрировании заявлен в + 7.5 / -2.

Взлетная масса БЛА 5GAT более 4,4 тонн, длина 12,2 м, размах крыла 7,3 м. Потолок до 45 тысяч футов (13,8 км). Продолжительность полета 1,5 часа на скорости около 0,95М. Взлет и посадка аэродромные. Аппарат способен нести вооружение или специальное оборудование на внешних подвесках.

Первый опытный образец-демонстратор малозаметного беспилотного летательного аппарата 5th Generation Aerial Target (5GAT).американской компании Sierra Technical Services (STS) (с) Sierra Technical Services

Изображение беспилотного летательного аппарата Sierra Technical Services 5th Generation Aerial Target (5GAT) в полете (с) Sierra Technical Services