ВМС Финляндии получили первый модернизированный ракетный катер класса «Хамина»

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Финские ВМС получили первый модернизированный ракетный катер класса "Хамина", прошедший капитальный ремонт и модернизацию на предприятии компании Patria. Остальные три катера данного типа должны пройти модернизацию до конца 2021 года. Об этом сообщает Navy Recognition.

Четыре ракетных катера класса "Хамина" составляют боевое ядро Воено-морских сил Финляндии. Они дислоцированы на военно-морской базе в Упинниеми, в 15 км к юго-западу от Хельсински. В результате модернизации катера, построенные в конце 1990-х – начале 2000-х годов, должны прослужить до 2030-х годов.

Подробности модернизации не сообщаются, однако известно, что в ходе обновления катера получают средства для борьбы с подлодками и новые возможности для обороны. В частности, на борту разместят торпедные установки Torpedsystem 47 (Tp 47) разработки шведской Saab Dynamics и 40-мм корабельные артиллерийские установки "Бофорс-40" Mk.4. от BAE Systems.

Катера типа "Хамина" представляют собой четвертое поколение финских ракетных катеров. Все катера названы в честь финских прибрежных городов. Первый катер был заказан в декабре 1996 года, а четвертый вошел в состав финского флота в июне 2006 года.

Корпус судна изготовлен из алюминия, а надстройки выполнены из усиленного композитного углеродного волокна. Форма судна была разработана специально для снижения радиолокационной заметности. Металлические детали покрыты абсорбирующим материалом.

В состав главной энергетической установки ракетных катеров типа "Хамина" входят два дизеля 16V 538 ТВ93 (суммарная мощность 7550 л.с.) немецкой фирмы MTU, каждый из которых работает через редукторную передачу на два реверсивных водометных движителя. Это позволяет использовать катера на мелководье, а также маневрировать в узких проливах.

Основу вооружения этих ракетных катеров составляют четыре контейнерные пусковые установки противокорабельных ракет МТО-85М. Эта ракета создана шведской фирмой SAAB на базе ПКР RBS-15 Мк2. Основным отличием от прототипа является усовершенствованный турбореактивный двигатель, благодаря которому максимальная дальность стрельбы повышена на 50 процентов - до 150 км.

Кроме того, изначально в состав вооружения катера входят 57-мм артустановка фирмы "Бофорс", установка вертикального пуска на восемь зенитных управляемых ракет ближнего действия "Умконто" южноафриканской фирмы "Денел", а также два 12,7-мм пулемета. Решение противодиверсионных задач обеспечивает девятиствольный гранатомет "Элма".

В состав радиоэлектронных средств входят трехкоординатная РЛО обнаружения воздушных и надводных целей TRS-3D/I6-ES (максимальная дальность обнаружения воздушных целей 90 км), а также система управления огневых средств "Церос 200" с радиолокационной, телевизионной, тепловизионной станциями и лазерным дальномером. Катер оборудован также подкильной и опускаемой гидроакустическими станциями.

Обработка данных, поступающих от указанных радиотехнических средств или внешних источников, и выдача целеуказания системам оружия осуществляются с помощью автоматизированной системы боевого управления ANCS-2000.