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США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: Фото: U.S. AIR FORCE

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США на космодроме Сесил в Джексонвилле (Флорида) провела стендовые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A компании Generation Orbit Launch Services, сообщает Aviation Week.

В ходе испытания ракеты, ранее известной как GOLauncher 1, проверялась, в частности, работа жидкостного двигателя при различных мощностях и направлениях вектора тяги.

В июне 2019 года американская военно-промышленная компания Raytheon накануне открытия авиакосмического салона Paris Air Show 2019 (Франция) анонсировала перспективную гиперзвуковую ракету, которая получит гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД).

X-60A разрабатывается компанией Generation Orbit Launch Services, над двигателем ракеты работает Ursa Major Technologies. Одноступенчатый крылатый носитель запускается с самолета и оснащен бортовой системой телеметрии. При подлете к цели ракета должна иметь скорость пять — восемь чисел Маха. Предназначением X-60A называется тестирование различного рода прототипов боеголовок.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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