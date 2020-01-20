США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США на космодроме Сесил в Джексонвилле (Флорида) провела стендовые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A компании Generation Orbit Launch Services, сообщает Aviation Week.

В ходе испытания ракеты, ранее известной как GOLauncher 1, проверялась, в частности, работа жидкостного двигателя при различных мощностях и направлениях вектора тяги.

В июне 2019 года американская военно-промышленная компания Raytheon накануне открытия авиакосмического салона Paris Air Show 2019 (Франция) анонсировала перспективную гиперзвуковую ракету, которая получит гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД).

X-60A разрабатывается компанией Generation Orbit Launch Services, над двигателем ракеты работает Ursa Major Technologies. Одноступенчатый крылатый носитель запускается с самолета и оснащен бортовой системой телеметрии. При подлете к цели ракета должна иметь скорость пять — восемь чисел Маха. Предназначением X-60A называется тестирование различного рода прототипов боеголовок.