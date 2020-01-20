Российская ракета вновь оказалась на высоте

На границе Саудовской Аравии и Йемена российской ракетой был сбит неизвестный беспилотник.

Вчера в социальных сетях опубликованы кадры и снимки разбившегося дрона. Инцидент произошел в провинции Аль-Джавф возле одноименного города.

Эксперты, изучив его обломки, пришли к выводу, что это китайский ударный БПЛА CH-4B. Такие дроны состоят на вооружении ВВС Королевства Саудовская Аравия, которое ведет войну в Йемене с движением «Ансар Аллах».

Позднее появились сообщения, что для уничтожения ударного беспилотника была использована российская сверхзвуковая ракета Р-27ЭТ класса «воздух-воздух». Она была принята на вооружение перед распадом Советского Союза в 1990 году, однако, в Йемен не поставлялась, что вызывает ряд вопросов, как оказалась у хуситов. При этом на вооружении «Ансар Аллах» находятся не единичные экземпляры.

Так как ракета является авиационной, считают эксперты Free News, а у йеменских повстанцев нет самолетов, то хуситы приспособили ее для наземного базирования, разместив на автомобильной технике. Несмотря на то, что Р-27ЭТ является несколько устаревшей, эксперты считают, что она все еще останется достаточно эффективной еще на протяжении 10 лет.