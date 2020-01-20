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Русская Германия (Германия): пора домой?

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Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке
Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Кризис на Ближнем Востоке, спровоцированный убийством высокопоставленного иранского военачальника, остро поставил вопрос о возможном выводе немецких войск из Ирака. Подвергаются ли служащие Бундесвера особому риску в связи с ростом напряженности в регионе?

3 января в результате нацеленного авиаудара США на территории Ирака был убит один из ведущих стратегов иранских спецслужб генерал Касем Сулеймани (Qasem Soleimani) - глава спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции, с 2007 года - фигурант санкционного списка ООН.

Иракский парламент в свою очередь проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским халифатом" (ИГИЛ - запрещенная в России организация - прим. ред.) и за вывод из страны всех иностранных войск. Это касается и немецких военных, несущих службу в Ираке в рамках международной миссии. Контингент Германии в группе военных, задействованных в международной операции против ИГИЛ, составляет 415 человек: около 130 немецких военных находятся в Ираке, примерно 30 из них - в Таджи и Багдаде, остальные - на севере страны на курдских территориях. Как раз в начале января должна была произойти очередная "смена караула": в основном военнослужащие Бундесвера несут службу в горячих точках посменно - одних военных через несколько месяцев заменяют другие. Однако сейчас в свете новых событий главнокомандующий немецкой армии Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) распорядился не менять контингент, отказавшись от отправки в Ирак новых военнослужащих.

В ближайшее время германская миссия в Ираке столкнется с особыми трудностями: США уже предупредили союзников о возможных актах возмездия за убийство генерала Сулеймани. Иностранному воинскому контингенту, в том числе немецким военнослужащим, отдан приказ не покидать базы и опорные пункты. Несколькими днями ранее немецкие военные были вынуждены отказаться от обучения бойцов курдских военных формирований и иракских военнослужащих, ради которого и пребывают в стране. Распоряжение об отказе ради безопасности собственных сил приняла международная коалиция по борьбе с террористами ИГИЛ - оно обязательно к исполнению всеми партнерами по коалиции.

А вот директива иракского парламента о выводе иностранных войск не носит обязательного характера, считают в министерстве обороны ФРГ. Его руководитель Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) уже заявила о намерении Германии продолжать сражаться с джихадистами вместе с партнерами по антитеррористической коалиции. Однако официальный Берлин примет любое решение властей Ирака относительно пребывания иностранных военнослужащих в стране, заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По мнению министерства иностранных дел вывод военнослужащих Бундесвера из Ирака будет ошибочным решением, которое нанесет ущерб стабилизации страны и делу борьбы с террором. Однако дальнейшая эскалация напряженности в регионе может привести к необходимости быстрого вывода немецких солдат: к такому обороту событий Бундесвер полностью готов, указывают в министерстве обороны.

Немецкое правительство выступает за выполнение всех обязательств Германии в качестве члена НАТО по участию в антитеррористической коалиции. Оппозиционные партии настроены более критично по отношению к иракской миссии Бундесвера, подвергая сомнению необходимость пребывания немецких солдат в Ираке и настаивая на скорейшем выводе воинского контингента.


Максим Смирнов

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