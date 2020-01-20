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Lenta.ru

Плававшая в Сирию российская «Жаба» напоролась на нехватку денег

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Источник изображения: БДК «Ямал». Фото: Telegram-канал 338

Ремонтные работы по большому десантному кораблю (БДК) «Ямал» проекта 775 (в Польше — «Жаба») Черноморского флота (ЧФ), плававшему в сирийский Тартус из Севастополя (Крым) для снабжения группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России, но в декабре 2017 года столкнувшемуся в Эгейском море с африканским сухогрузом, напоролись на нехватку денег. Об этом сообщил ТАСС источник в судоремонтной отрасли.

Собеседник рассказал, что с апреля 2018 года «Ямал» располагается на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ, однако из-за перераспределения средств, в частности, на ремонт введенного в эксплуатацию в декабре 1982 года флагмана ЧФ крейсера «Москва» проекта 1164 «Атлант», восстановить и вернуть флоту БДК планируется только в третьем квартале текущего года.

В январе 2018 года «Интерфакс», ссылаясь на источники, сообщил, что «Ямал», получивший повреждения в результате столкновения с африканским сухогрузом в Эгейском море, будет отремонтирован в короткие сроки.

В январе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российские фрегаты проекта 22350м, существующие только на бумаге, по своим возможностям превосходят действующие американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke.

БДК проекта 775 (по кодификации НАТО — Ropucha, в переводе с польского — «Жаба») строились в Польше на гданьской верфи Stocznia Polnocna для СССР. В строю «Ямал» находится с апреля 1988 года.

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Страны
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
1164 Атлант
22350
NATO
БДК 775
ЧФ
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3 комментария
№1
20.01.2020 08:21
Сразу стало видно Ленту.ру и подобных ей изданий. С придыханием транслируют польское название БДК - "жаба".
+4
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№2
20.01.2020 11:54
Интереснее, кто же виновник столкновения? И в какую страховую обращаться?
0
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№3
20.01.2020 13:38
Вроде как:
Цитата, мппсс
«...судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоя­тельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу» (МППСС, Правило 15). Оно должно так­же «...предпринять заблаговременное и решительное дей­ствие, с тем чтобы чисто разойтись с другим судном» (МППСС, Правило 16).
- видим повреждения "Ямала" по левому борту. Значит, если "вредит[/i]ель" не сдавал "задом", то он и увиноватый...

Цитата, статья
... в результате столкновения с африканским сухогрузом ...
- что за страна такой? Или они там на него всем континентом скидывались? писсатели... зато про "жабу" не забыли вставить.

Цитата, https://tass.ru/proisshestviya/4864379
... "30 декабря, около 7:00, в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения", - сообщил в среду официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Сухогруз следовал из Египта в Турцию. ... инцидент произошел по вине сухогруза, который нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море. Сухогруз шел параллельным курсом и совершал обгон корабля. Не убедившись в завершении обгона, капитан сухогруза резко изменил курс, из-за чего и произошло столкновение.

По словам Трухачева, было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте. В документе приведены все обстоятельства инцидента и заявлено возмещение ущерба за счет виновного.
- тады, это "МППСС-72. Правило 13. ОБГОН".
+1
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