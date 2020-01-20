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Военное обозрение

Обозначено шесть «корзин» урегулирования ливийского кризиса

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Источник изображения: topwar.ru

В проекте итогового коммюнике берлинской конференции, имеющегося в распоряжении информационного агентства ТАСС, говорится о шести пакетах мер по урегулированию кризиса в Ливии. Аналогично подобным мероприятиям в Сирии, их назвали шестью «корзинами». Вот содержимое этих «корзин»:

• прекращение огня;

• запрет на ввоз оружия в страну;

• возобновление политических процессов;

• возврат государству контроля над вооруженными силами;

• проведение экономических преобразований;

• соблюдение гуманитарных норм.

Сама конференция состоится 19 января. По сообщению пресс-службы администрации президента РФ, на встречу прибудет российский лидер Владимир Путин. Также подтвердили свое участие французский президент Эммануэль Макрон, британский премьер Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео. Прибудут также делегаты из Египта, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и КНР.

Но самое главное, что на международной конференции в Берлине будут присутствовать представители противоборствующих сторон Ливии. Это премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Принятое всеми участниками итоговое коммюнике представят на рассмотрение в Совет Безопасности ООН.

Напомним, что несколько дней назад Саррадж и Хафтар приезжали в Москву, однако маршал Хафтар никаких договорённостей тогда решил не подписывать.

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