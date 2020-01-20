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Военное обозрение

В ЮВО закончено формирование 150-й мотострелковой дивизии

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Источник изображения: topwar.ru

В Южном военном округе завершено формирование 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии. Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников вручил Боевое знамя и символический ключ от военного городка командиру нового полка, завершившего формирование дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

C 1 декабря 2019 года в составе 150-й мотострелковой дивизии сформирован и приступил к боевой учебе мотострелковый полк. Данная воинская часть является правопреемником 121-го пластунского стрелкового Краснознаменного полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, который участвовал в освобождении городов Польши, Германии и Чехословакии

- заявил Дворников.

Согласно сообщению, военный городок с необходимой инфраструктурой и материально-учебной базой был построен менее чем за год с применением новейших технологий строительства.

Ранее сообщалось, что формирование 150-й дивизии окончательно завершится после укомплектования нового мотострелкового полка и создания для него необходимой инфраструктуры.

О формировании в составе ЮВО новой общевойсковой армии было объявлено 14 сентября 2016 года. В состав армии вошла вновь сформированная 150 мотострелковая дивизия - наследница 150 Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени пехотной дивизии, бойцы которой водрузили Красное знамя Победы над рейхстагом в мае 1945 года. Управление дивизии располагается в Ростове-на-Дону, оно было сформировано в декабре 2016 года.

Вместо трех мотострелковых и одного танкового полка дивизия включает в себя два танковых и два мотострелковых полка. В состав последних входят усиленные танковые батальоны. Кроме указанных подразделений в 150-ю дивизию входят артиллерийский и зенитный полки, разведывательный батальон, батальон связи и другие части и подразделения. На оснащении танковых полков состоят модернизированные танки Т-72Б3 с дополнительной защитой.

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