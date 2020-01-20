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Деловая газета "Взгляд"

Формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО завершилось в Ростовской области

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Минобороны РФ

Дислоцированная в Ростовской области 150-я мотострелковая дивизия Южного военного округа (ЮВО) сформирована, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Дворников сообщил на торжественной церемонии в субботу, что "данная воинская часть является правопреемником 121-го пластунского стрелкового Краснознаменного полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, который участвовал в освобождении городов Польши, Германии и Чехословакии", передает ТАСС.

В ходе церемонии открылся военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Дворников торжественно вручил командиру полка боевое знамя нового образца, а также символический ключ.

"Военный городок построен с нуля, в кратчайшие сроки - менее чем за год. На сегодняшний день завершено строительство солдатских общежитий, столовой и других объектов инфраструктуры", – отметил он.

На территории военного города созданы некоторые элементы парка "Патриот" для военнослужащих, их семей, а также жителей Ростова-на-Дону.

По данным пресс-службы округа, в парке представлены образцы бронетранспортера БТР-82А, боевой машины пехоты БМП-3, танка Т-72Б3, специальная техника инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также стрелкового оружия, военной формы одежды и экипировки военнослужащих.

Командующий войсками ЮВО отметил, что в 2020 году работа по оснащению военного городка продолжится: "Мы его будем совершенствовать, создадим еще ряд объектов. Здесь предстоит построить и культурно-досуговый центр, спортивные сооружения, бассейн и обустроить парк боевых машин, а также объекты для занятий боевой подготовкой".

Кроме того, на территории военного городка состоялось торжественное открытие бюста маршала Советского Союза Ивана Конева, командующего 1-м Украинским фронтом, в состав которого в годы Великой Отечественной войны входили подразделения полка.

Ранее сообщалось, что новый танковый полк решено создать в Смоленской области.



Наталья Ануфриева

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