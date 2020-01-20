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Интерфакс-АВН

В Инженерных войсках РФ заявили о готовности отправить саперов в Донбасс

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Константин Смешко
Генерал-майор Константин Смешко.
Источник изображения: orientir.milportal.ru

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские Инженерные войска готовы принять участие в разминировании Донбасса, если будет принято соответствующее решение, сообщил заместитель начальника войск генерал-майор Константин Смешко.

"Конечно, хоть завтра", - сказал Смешко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

"Какое решение будет принято министром обороны, начальником Генерального штаба, такое решение мы и будем выполнять", - заявил он.

В настоящее время специалисты Инженерных войск занимаются очисткой территории Чечни и Ингушетии от мин и боеприпасов, а также гуманитарным разминированием в Лаосе. Ранее российские саперы участвовали в операциях по разминированию в Сирии.

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Страны
Лаос
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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