В Инженерных войсках РФ заявили о готовности отправить саперов в Донбасс

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские Инженерные войска готовы принять участие в разминировании Донбасса, если будет принято соответствующее решение, сообщил заместитель начальника войск генерал-майор Константин Смешко.

"Конечно, хоть завтра", - сказал Смешко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос.

"Какое решение будет принято министром обороны, начальником Генерального штаба, такое решение мы и будем выполнять", - заявил он.

В настоящее время специалисты Инженерных войск занимаются очисткой территории Чечни и Ингушетии от мин и боеприпасов, а также гуманитарным разминированием в Лаосе. Ранее российские саперы участвовали в операциях по разминированию в Сирии.