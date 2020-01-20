Первая сотня «Дерзкого»

Boeing похвастался успехами программы разработки перспективного скоростного вертолёта. Вчера, 17 января, пресс-служба корпорации на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытательного полёта, в ходе которого SB1 Defiant развил скорость 100 узлов (185 км/ч).

SB1 Defiant представляет собой двухвинтовой вертолёт с соосной схемой расположения винтов и толкающим винтом в хвостовой части, благодаря которому он теоретически сможет развивать скорость до 250 узлов (около 460 км/ч). Масса машины составляет 13,6 т. Вертолёт сможет перевозить 14 человек, включая двух пилотов.

Испытания вертолёта SB1 Defiant